13 апреля 2025

Telegraph: власти Британии мобилизовали военных для борьбы с протестами

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Власти страны активировали полномочия «военная помощь гражданским властям»
Власти страны активировали полномочия «военная помощь гражданским властям» Фото:

Британское правительство привлекло военных для решения проблем, вызванных забастовками мусорщиков в Бирмингеме. По информации издания Telegraph, эти меры предприняты для поддержки городского совета Бирмингема в управлении текущей ситуацией и минимизации рисков для здоровья населения.

«Небольшое количество военнослужащих, обладающих опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку в целях преодоления кризиса», — сообщает издание. Заместитель премьер-министра страны Анджела Рэйнер активировала полномочия «военная помощь гражданским властям», чтобы решить проблему с помощью армейских экспертов. При необходимости возможно увеличение количества солдат.

Британские информационные агентства сообщают о том, что жители Бирмингема столкнулись с серьезными неудобствами из-за забастовки рабочих коммунальных служб. На улицах города образовались настоящие свалки, где можно встретить крыс, размер которых сопоставим с домашними кошками. Многие граждане вынуждены обращаться за помощью к частным компаниям, платя сотни фунтов стерлингов за вывоз отходов.

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Британское правительство привлекло военных для решения проблем, вызванных забастовками мусорщиков в Бирмингеме. По информации издания Telegraph, эти меры предприняты для поддержки городского совета Бирмингема в управлении текущей ситуацией и минимизации рисков для здоровья населения. «Небольшое количество военнослужащих, обладающих опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку в целях преодоления кризиса», — сообщает издание. Заместитель премьер-министра страны Анджела Рэйнер активировала полномочия «военная помощь гражданским властям», чтобы решить проблему с помощью армейских экспертов. При необходимости возможно увеличение количества солдат. Британские информационные агентства сообщают о том, что жители Бирмингема столкнулись с серьезными неудобствами из-за забастовки рабочих коммунальных служб. На улицах города образовались настоящие свалки, где можно встретить крыс, размер которых сопоставим с домашними кошками. Многие граждане вынуждены обращаться за помощью к частным компаниям, платя сотни фунтов стерлингов за вывоз отходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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