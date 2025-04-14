KP.RU: раненый солдат ВС России четыре дня откапывал себя из-под земли

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Бойцы ВС РФ делятся с медсестрами своими историями
Бойцы ВС РФ делятся с медсестрами своими историями Фото:
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Российский боец, получивший тяжелые ранения в ходе боевых действий, провел четыре дня, пытаясь самостоятельно выбраться из-под земли после взрыва. Об этом рассказала сестра милосердия АНО «Круги мира» Ирина Гончарова в интервью для «Комсомольской правды».

«Другой рассказывал, что четыре дня сам себя откапывал из-под земли после взрыва. Тяжелораненый. Без воды и еды», — уточнила Гончарова в беседе с KP.RU.

Ранее сообщалось о действиях механика-водителя из башкирского танкового батальона, известного под позывным «Робин», который проявил героизм на поле боя. В ходе боевых действий, несмотря на потерю руки, он смог вывести танк из-под огня ВСУ, тем самым он спас жизни всех членов экипажа.

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Российский боец, получивший тяжелые ранения в ходе боевых действий, провел четыре дня, пытаясь самостоятельно выбраться из-под земли после взрыва. Об этом рассказала сестра милосердия АНО «Круги мира» Ирина Гончарова в интервью для «Комсомольской правды». «Другой рассказывал, что четыре дня сам себя откапывал из-под земли после взрыва. Тяжелораненый. Без воды и еды», — уточнила Гончарова в беседе с KP.RU. Ранее сообщалось о действиях механика-водителя из башкирского танкового батальона, известного под позывным «Робин», который проявил героизм на поле боя. В ходе боевых действий, несмотря на потерю руки, он смог вывести танк из-под огня ВСУ, тем самым он спас жизни всех членов экипажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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