13 апреля 2025

Миронов: в Россию идет массовый поток вредных для страны мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Миронов заявил, что мигранты наносят вред российской экономике
Миронов заявил, что мигранты наносят вред российской экономике Фото:

В Россию идет массовый поток мигрантов, которые приносят вред экономике и увеличивают нагрузку на социальную сферу. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Идет массовый поток людей, которые не слишком полезны нашей экономике. Они не особо хотят работать, зато тащат сюда родню, друзей, семьи, увеличивая нагрузку на социальную сферу. Которые и здесь живут своим мирком и особо не хотят адаптироваться. При этом быстро легализуются благодаря коррупционным схемам. Нужна нам такая миграция? Конечно, нет!» — заявил Миронов в интервью «Парламентской газете».

Миронов отметил, что Госдума за прошлый год приняла 14 законов, ужесточающих регулирование миграции. Он также подчеркнул, что на данный момент требуется введение более строгих правил, чтобы обеспечить эффективную интеграцию мигрантов в российское общество.

Ранее председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нужно бороться с организаторами подвальных хостелов для мигрантов. По его словам, они должны платить штраф в полмиллиона рублей за длительную регистрацию приезжих. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Россию идет массовый поток мигрантов, которые приносят вред экономике и увеличивают нагрузку на социальную сферу. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Идет массовый поток людей, которые не слишком полезны нашей экономике. Они не особо хотят работать, зато тащат сюда родню, друзей, семьи, увеличивая нагрузку на социальную сферу. Которые и здесь живут своим мирком и особо не хотят адаптироваться. При этом быстро легализуются благодаря коррупционным схемам. Нужна нам такая миграция? Конечно, нет!» — заявил Миронов в интервью «Парламентской газете». Миронов отметил, что Госдума за прошлый год приняла 14 законов, ужесточающих регулирование миграции. Он также подчеркнул, что на данный момент требуется введение более строгих правил, чтобы обеспечить эффективную интеграцию мигрантов в российское общество. Ранее председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нужно бороться с организаторами подвальных хостелов для мигрантов. По его словам, они должны платить штраф в полмиллиона рублей за длительную регистрацию приезжих. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...