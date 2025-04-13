Миронов: в Россию идет массовый поток вредных для страны мигрантов

В Россию идет массовый поток мигрантов, которые приносят вред экономике и увеличивают нагрузку на социальную сферу. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Идет массовый поток людей, которые не слишком полезны нашей экономике. Они не особо хотят работать, зато тащат сюда родню, друзей, семьи, увеличивая нагрузку на социальную сферу. Которые и здесь живут своим мирком и особо не хотят адаптироваться. При этом быстро легализуются благодаря коррупционным схемам. Нужна нам такая миграция? Конечно, нет!» — заявил Миронов в интервью «Парламентской газете».
Миронов отметил, что Госдума за прошлый год приняла 14 законов, ужесточающих регулирование миграции. Он также подчеркнул, что на данный момент требуется введение более строгих правил, чтобы обеспечить эффективную интеграцию мигрантов в российское общество.
Ранее председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нужно бороться с организаторами подвальных хостелов для мигрантов. По его словам, они должны платить штраф в полмиллиона рублей за длительную регистрацию приезжих.
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