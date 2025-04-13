Вооруженные силы Украины произвели обстрел ряда объектов гражданской инфраструктуры в Донецке. Атаки проводились с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, силы противовоздушной обороны РФ успешно сбили американский истребитель F-16, который использовался Вооруженными силами Украины.
Тем временем ВС РФ продолжают успешно продвигаться в Сумской области. В связи с этим ВСУ оставили позиции в Веселовке и Журавке. Главное о спецоперации на Украине к 13 апреля — в материале URA.RU.
У линии фронта заметили украинские истребители и сбили F-16
В зоне боевых действий вновь замечены украинские истребители, включая МиГ-29 и Су-24, которые наносят удары управляемыми авиабомбами по российским позициям. Их прикрывают американские F-16.
Далее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО сбили истребитель F-16 в ходе отражения атак на Белгородскую и Курскую области. Украинские источники подтверждают потерю, предполагая, что самолет был поражен ракетой комплекса С-400 или Р-37.
ВСУ нанесли удар по Донецку
Вооруженные силы Украины осуществили обстрел Донецка, в результате которого пострадали гражданские объекты. По данным очевидцев, в небе над городом прогремело два взрыва — вероятно, сработала система ПВО. Однако обломки украинской ракеты или БПЛА упали в жилом районе возле торгового центра «Донецк Сити».
Следственный комитет РФ заявил, что атака проводилась с использованием американских РСЗО HIMARS. В результате обстрела повреждены:
- Четвертый корпус Института искусственного интеллекта
- Здание Донецкого научного угольного института
- Министерство труда (выбиты окна на пяти этажах)
- Несколько жилых домов и автосалон
Атаки БПЛА ВСУ по российским регионам
В ночь на 13 апреля российские системы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников. Как отмечают в Минобороны, все цели были своевременно обнаружены и уничтожены.
- Брянская область: Около 21:10 сбит один БПЛА самолетного типа. Жертв и разрушений нет.
- Ростовская область: Уничтожено 12 дронов, атаковавших Аксайский, Матвеево-Курганский, Цимлянский и Октябрьский районы.
- Белгородская область: Ликвидирован один беспилотник. Угроза воздушной атаки сохранялась 3,5 часа.
НАТО потеряла смысл в поставке оружия на Украину
По данным издания National Security Journal, западные танки, включая переданные Польшей и США, массово уничтожаются российскими FPV-дронами, «Ланцетами» и ПТРК «Корнет». Это ставит под вопрос долгосрочную поддержку Украины со стороны альянса, ресурсы которого не безграничны.
Последние новости с фронта
Курское направление
Курское направление продолжает оставаться зоной значительных потерь для ВСУ. Согласно данным ведомства, с начала операций на территории Курской области украинская сторона потеряла более 74 тысяч военнослужащих, включая 190 бойцов за последние сутки. Кроме того, в плен взято более 500 военнослужащих ВСУ, среди которых оказался иностранный наемник из Колумбии.
Купянское направление
В Купянском районе Харьковской области российские силы ликвидировали две группы иностранных наемников, входивших в состав одной из украинских горно-штурмовых бригад. Как сообщил представитель пресс-центра Западной группировки войск Иван Бигма, боевики были обнаружены и уничтожены в лесном массиве.
Сумское направление
На сумском направлении российские войска продолжают успешное продвижение, выбивая противника из пограничных населенных пунктов. По данным украинских источников, ВСУ оставили позиции в Веселовке и Журавке, тогда как большая часть Басовки уже находится под контролем российских сил, которые активно закрепляются на занятых рубежах.
Другие направления
На запорожском направлении в последние дни отмечается некоторое снижение активности наступательных действий со стороны ВС РФ. Донецкий фронт остается зоной ожесточенных боев. Российские подразделения продолжают оказывать давление на оборону противника в районе Богатыря. Кроме того, ВС РФ взяли населенный пункт Елизаветовка в ДНР.
Севернее Часов Яра российская разведка обнаружила очередной факт использования украинскими военными гражданской инфраструктуры, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В жилом секторе, где продолжают находиться мирные жители, оборудован пункт управления БПЛА.
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