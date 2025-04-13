13 апреля 2025

В Китае из-за ветра и песчаных бурь объявили оранжевый уровень опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пекине уже отменили сотни рейсов из-за погодных условий
В Пекине уже отменили сотни рейсов из-за погодных условий Фото:

В ряде районов на севере Китая введен оранжевый уровень опасности из-за сильных ветров, достигающих 11 баллов по шкале, распространенной в стране. Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая предполагает, что ветер будет бушевать до утра понедельника.

«Установившийся с вечера пятницы холодный фронт вызвал шквалистый ветер на севере Китая. По прогнозу НМЦ, до 8 часов утра понедельника (3 мск) ветер силой до 11 баллов по национальной шкале (от 28,5 до 32,6 метров в секунду) будет бушевать в автономном районе (АР) Внутренняя Монголия, провинциях Шаньси и Хэбэй, а также в Пекине», — передает слова китайского ИА «Синьхуа».

Также из-за сильных песчаных и снежных бурь и штормов силой до 13 баллов в районах Бохайского, Желтого и Восточно-Китайского морей было продлено действие синего уровня опасности. В Пекине и других частях страны были отменены сотни авиарейсов и закрыты общественные парки, из-за непогоды были повалены сотни деревьев, которые повредили автомобили и старинные здания города.

В Китае функционирует система цветового кодирования, которая состоит из четырех уровней, где красный цвет обозначает наибольшую степень риска. За ним следуют оранжевый, желтый и синий.

Оранжевый уровень опасности погоды означает, что погодные условия представляют реальную опасность. Среди явлений, которые могут произойти при таком предупреждении, — сильные порывы ветра, обильные осадки, грозы, выпадение града, экстремальные температуры или снегопады. Такие условия могут серьезно повлиять на функционирование экономики и социальной сферы, вызывая значительные материальные потери и даже приводить к жертвам среди населения.

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В ряде районов на севере Китая введен оранжевый уровень опасности из-за сильных ветров, достигающих 11 баллов по шкале, распространенной в стране. Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая предполагает, что ветер будет бушевать до утра понедельника. «Установившийся с вечера пятницы холодный фронт вызвал шквалистый ветер на севере Китая. По прогнозу НМЦ, до 8 часов утра понедельника (3 мск) ветер силой до 11 баллов по национальной шкале (от 28,5 до 32,6 метров в секунду) будет бушевать в автономном районе (АР) Внутренняя Монголия, провинциях Шаньси и Хэбэй, а также в Пекине», — передает слова китайского ИА «Синьхуа». Также из-за сильных песчаных и снежных бурь и штормов силой до 13 баллов в районах Бохайского, Желтого и Восточно-Китайского морей было продлено действие синего уровня опасности. В Пекине и других частях страны были отменены сотни авиарейсов и закрыты общественные парки, из-за непогоды были повалены сотни деревьев, которые повредили автомобили и старинные здания города. В Китае функционирует система цветового кодирования, которая состоит из четырех уровней, где красный цвет обозначает наибольшую степень риска. За ним следуют оранжевый, желтый и синий. Оранжевый уровень опасности погоды означает, что погодные условия представляют реальную опасность. Среди явлений, которые могут произойти при таком предупреждении, — сильные порывы ветра, обильные осадки, грозы, выпадение града, экстремальные температуры или снегопады. Такие условия могут серьезно повлиять на функционирование экономики и социальной сферы, вызывая значительные материальные потери и даже приводить к жертвам среди населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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