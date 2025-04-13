В Тульской области во время тревоги прозвучали взрывы — жители Алексина насчитали не менее пяти. Об этом сообщают местные СМИ.
«В Тульской области во время тревоги прозвучали взрывы — жители Алексина насчитали не менее пяти. По предварительным данным, ВСУ пытались атаковать Алексинскую ТЭЦ дронами-камикадзе „Лютый“», — сообщает telegram-канал SHOT. Очевидцы сообщили о гуле моторов и сбитых БПЛА. О пострадавших и разрушениях информации нет.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об угрозе атаки беспилотников в регионе. Он призвал жителей сохранять спокойствие.
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