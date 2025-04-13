13 апреля 2025

Shot: взрывы прогремели над Тульской областью на фоне тревоги. Видео

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В Тульской области во время тревоги прозвучали взрывы
В Тульской области во время тревоги прозвучали взрывы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тульской области во время тревоги прозвучали взрывы — жители Алексина насчитали не менее пяти. Об этом сообщают местные СМИ. 

«В Тульской области во время тревоги прозвучали взрывы — жители Алексина насчитали не менее пяти. По предварительным данным, ВСУ пытались атаковать Алексинскую ТЭЦ дронами-камикадзе „Лютый“», — сообщает telegram-канал SHOT. Очевидцы сообщили о гуле моторов и сбитых БПЛА. О пострадавших и разрушениях информации нет. 

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об угрозе атаки беспилотников в регионе. Он призвал жителей сохранять спокойствие. 

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В Тульской области во время тревоги прозвучали взрывы — жители Алексина насчитали не менее пяти. Об этом сообщают местные СМИ.  «В Тульской области во время тревоги прозвучали взрывы — жители Алексина насчитали не менее пяти. По предварительным данным, ВСУ пытались атаковать Алексинскую ТЭЦ дронами-камикадзе „Лютый“», — сообщает telegram-канал SHOT. Очевидцы сообщили о гуле моторов и сбитых БПЛА. О пострадавших и разрушениях информации нет.  Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об угрозе атаки беспилотников в регионе. Он призвал жителей сохранять спокойствие. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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