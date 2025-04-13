13 апреля 2025

Вылет отложенного рейса из Петербурга в Египет перенесли на 14 апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс перенесли на 14 апреля
Рейс перенесли на 14 апреля Фото:

Вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх перенесен на 12:00 мск 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Рейс отложили на 12:00 14 апреля по той же причине. Пассажирам продлили гостиницы», — сообщила собеседница РИА Новости. Изначально самолет должен был отправиться из Петербурга 13 апреля в 3:30, но его вылет был отложен до 2:50 14 апреля.

Пассажирам рейса были предоставлены напитки, горячее питание и организовано размещение в гостинице. Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга следит за соблюдением прав пассажиров задержанного рейса.

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Вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх перенесен на 12:00 мск 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. «Рейс отложили на 12:00 14 апреля по той же причине. Пассажирам продлили гостиницы», — сообщила собеседница РИА Новости. Изначально самолет должен был отправиться из Петербурга 13 апреля в 3:30, но его вылет был отложен до 2:50 14 апреля. Пассажирам рейса были предоставлены напитки, горячее питание и организовано размещение в гостинице. Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга следит за соблюдением прав пассажиров задержанного рейса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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