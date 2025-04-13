Вылет отложенного рейса из Петербурга в Египет перенесли на 14 апреля

Вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх перенесен на 12:00 мск 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«Рейс отложили на 12:00 14 апреля по той же причине. Пассажирам продлили гостиницы», — сообщила собеседница РИА Новости. Изначально самолет должен был отправиться из Петербурга 13 апреля в 3:30, но его вылет был отложен до 2:50 14 апреля.
Пассажирам рейса были предоставлены напитки, горячее питание и организовано размещение в гостинице. Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга следит за соблюдением прав пассажиров задержанного рейса.
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