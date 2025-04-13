13 апреля 2025

Сальдо: ВСУ атаковали Херсонскую область

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Беспилотники ВСУ сбивает российская ПВО
Беспилотники ВСУ сбивает российская ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Силы противовоздушной обороны Херсонской области пресекли атаку беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Несколько вражеских БПЛА были уничтожены над акваторией Черного и Азовского морей, а также в районе Нижнесерогозского и Генического муниципальных округов. В настоящий момент фиксируются попытки ударов беспилотников по объектам коммунального хозяйства и дорожной технике», — заявил Сальдо в своем telegram-канале.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. Режим повышенной готовности в регионе сохраняется.

Ранее два мирных жителя погибли, а трое получили ранения из-за атаки боевиков ВСУ на Херсонскую область. Нападению подверглись город Алешки и село Первомаевка, пишет «Национальная служба новостей».

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Силы противовоздушной обороны Херсонской области пресекли атаку беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Несколько вражеских БПЛА были уничтожены над акваторией Черного и Азовского морей, а также в районе Нижнесерогозского и Генического муниципальных округов. В настоящий момент фиксируются попытки ударов беспилотников по объектам коммунального хозяйства и дорожной технике», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. Режим повышенной готовности в регионе сохраняется. Ранее два мирных жителя погибли, а трое получили ранения из-за атаки боевиков ВСУ на Херсонскую область. Нападению подверглись город Алешки и село Первомаевка, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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