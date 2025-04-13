13 апреля 2025

ВСУ убили своего офицера, который вел переговоры с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Офицер ВСУ, который вел переговоры с РФ, был жестоко убит
Офицер ВСУ, который вел переговоры с РФ, был жестоко убит Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Вооруженные силы Украины убили своего офицера, который вел переговоры с российскими военными о сдаче в плен на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря (Курская область). Вместе с ним пострадали несколько его сослуживцев, поддержавших решение сдаться. Об этом сообщают СМИ. 

«Несколько дней назад стало известно, что офицер ВСУ, который вел переговоры с российской стороной, был жестоко убит на территории монастырского комплекса. Вместе с украинским десантником пострадали и несколько его сослуживцев, поддержавших решение сдаться в плен», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. 

Ранее URA.RU сообщало, что украинский солдат записал предсмертное видео из курской Олешни, обвинив командование в безответственности. Видео опубликовал российский военкор Юрий Котенок. Солдат из 61-й бригады ВСУ рассказал, что их группу отправили в Юнаковку, где из-за поломки бронемашины они попали под обстрел и понесли потери.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины убили своего офицера, который вел переговоры с российскими военными о сдаче в плен на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря (Курская область). Вместе с ним пострадали несколько его сослуживцев, поддержавших решение сдаться. Об этом сообщают СМИ.  «Несколько дней назад стало известно, что офицер ВСУ, который вел переговоры с российской стороной, был жестоко убит на территории монастырского комплекса. Вместе с украинским десантником пострадали и несколько его сослуживцев, поддержавших решение сдаться в плен», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.  Ранее URA.RU сообщало, что украинский солдат записал предсмертное видео из курской Олешни, обвинив командование в безответственности. Видео опубликовал российский военкор Юрий Котенок. Солдат из 61-й бригады ВСУ рассказал, что их группу отправили в Юнаковку, где из-за поломки бронемашины они попали под обстрел и понесли потери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...