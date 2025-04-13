ВСУ убили своего офицера, который вел переговоры с Россией

Вооруженные силы Украины убили своего офицера, который вел переговоры с российскими военными о сдаче в плен на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря (Курская область). Вместе с ним пострадали несколько его сослуживцев, поддержавших решение сдаться. Об этом сообщают СМИ.
«Несколько дней назад стало известно, что офицер ВСУ, который вел переговоры с российской стороной, был жестоко убит на территории монастырского комплекса. Вместе с украинским десантником пострадали и несколько его сослуживцев, поддержавших решение сдаться в плен», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ранее URA.RU сообщало, что украинский солдат записал предсмертное видео из курской Олешни, обвинив командование в безответственности. Видео опубликовал российский военкор Юрий Котенок. Солдат из 61-й бригады ВСУ рассказал, что их группу отправили в Юнаковку, где из-за поломки бронемашины они попали под обстрел и понесли потери.
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