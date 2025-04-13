Составлен портрет типичного алкоголика России

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В среднем алкоголизм чаще встречается у мужчин в возрасте
В среднем алкоголизм чаще встречается у мужчин в возрасте Фото:

Типичный российский алкоголик является мужчиной в возрасте 55-59 лет, живущим в крупном селе и не имеющим работы или занятым неквалифицированным трудом. Такой среднестатистический портрет представила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Среднестатистический россиянин, употребляющий алкоголь каждый день, — это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в крупном селе, не имеющий работы или занятый неквалифицированным трудом», — рассказала РИА Новости Лебединская. Эти данные основаны на комплексном исследовании Росстата, проведенном среди 60 тысяч российских домохозяйств в 2024 году.

В ходе исследования были учтены такие факторы, как место проживания, пол, возраст и занятость участников. Согласно данным Росстата, большая часть россиян употребляет алкоголь лишь изредка, однако 0,6% населения делают это почти каждый день.

По информации предоставленной главным врачом петербургской клиники «Будь Здоров» Алексеем Василевским, употребление пива и других спиртных напитков может значительно повысить вероятность развития рака кишечника. Он отметил, что данные Всемирной организации здравоохранения подтверждают связь между регулярным употреблением алкоголя и увеличением риска не только кишечного рака, но и других форм онкологических заболеваний. Особую опасность представляет этанол, входящий в состав алкогольных напитков, который преобразуется в организме в ацетальдегид.

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Типичный российский алкоголик является мужчиной в возрасте 55-59 лет, живущим в крупном селе и не имеющим работы или занятым неквалифицированным трудом. Такой среднестатистический портрет представила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. «Среднестатистический россиянин, употребляющий алкоголь каждый день, — это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в крупном селе, не имеющий работы или занятый неквалифицированным трудом», — рассказала РИА Новости Лебединская. Эти данные основаны на комплексном исследовании Росстата, проведенном среди 60 тысяч российских домохозяйств в 2024 году. В ходе исследования были учтены такие факторы, как место проживания, пол, возраст и занятость участников. Согласно данным Росстата, большая часть россиян употребляет алкоголь лишь изредка, однако 0,6% населения делают это почти каждый день. По информации предоставленной главным врачом петербургской клиники «Будь Здоров» Алексеем Василевским, употребление пива и других спиртных напитков может значительно повысить вероятность развития рака кишечника. Он отметил, что данные Всемирной организации здравоохранения подтверждают связь между регулярным употреблением алкоголя и увеличением риска не только кишечного рака, но и других форм онкологических заболеваний. Особую опасность представляет этанол, входящий в состав алкогольных напитков, который преобразуется в организме в ацетальдегид.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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