NYT: Китай жестко ударил по военной сфере США в ответ на пошлины

Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов, что может серьезно повлиять на глобальные отрасли, включая автомобильную и аэрокосмическую промышленности, а также военную сферу США. Это решение является ответом на увеличение пошлин американским президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times.
«Поставки магнитов, необходимых для сборки автомобилей, беспилотников, роботов и ракет, были остановлены во многих китайских портах, пока правительство Китая разрабатывает новую систему регулирования. После внедрения новая система может навсегда помешать поставкам определенным компаниям, включая американских военных подрядчиков», — сообщает издание.
Ранее стало известно, что Китай повысит дополнительные пошлины на товары из США, увеличив их с 84% до 125%. Решение было принято в ответ на повышение пошлин, введенное Вашингтоном в отношении китайских товаров. Позже Трамп решил приостановить введение пошлин против своих торговых партнеров.
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