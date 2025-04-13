13 апреля 2025

NYT: Китай жестко ударил по военной сфере США в ответ на пошлины

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Китай жестко отреагировал на повышение тарифов со стороны США
Китай жестко отреагировал на повышение тарифов со стороны США Фото:
новость из сюжета
Трамп ввел пошлины на импорт товаров в США

Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов, что может серьезно повлиять на глобальные отрасли, включая автомобильную и аэрокосмическую промышленности, а также военную сферу США. Это решение является ответом на увеличение пошлин американским президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times.

«Поставки магнитов, необходимых для сборки автомобилей, беспилотников, роботов и ракет, были остановлены во многих китайских портах, пока правительство Китая разрабатывает новую систему регулирования. После внедрения новая система может навсегда помешать поставкам определенным компаниям, включая американских военных подрядчиков», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что Китай повысит дополнительные пошлины на товары из США, увеличив их с 84% до 125%. Решение было принято в ответ на повышение пошлин, введенное Вашингтоном в отношении китайских товаров. Позже Трамп решил приостановить введение пошлин против своих торговых партнеров.

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Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов, что может серьезно повлиять на глобальные отрасли, включая автомобильную и аэрокосмическую промышленности, а также военную сферу США. Это решение является ответом на увеличение пошлин американским президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times. «Поставки магнитов, необходимых для сборки автомобилей, беспилотников, роботов и ракет, были остановлены во многих китайских портах, пока правительство Китая разрабатывает новую систему регулирования. После внедрения новая система может навсегда помешать поставкам определенным компаниям, включая американских военных подрядчиков», — сообщает издание. Ранее стало известно, что Китай повысит дополнительные пошлины на товары из США, увеличив их с 84% до 125%. Решение было принято в ответ на повышение пошлин, введенное Вашингтоном в отношении китайских товаров. Позже Трамп решил приостановить введение пошлин против своих торговых партнеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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