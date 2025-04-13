Водители в РФ получают иски на сотни тысяч рублей за старые ДТП

Водители в России начали получать иски на сотни тысяч рублей за старые ДТП. Автоюристы и аварийные комиссары обманывают виновников аварий, выбивая из них крупные суммы даже спустя годы, сообщают СМИ.
«Жители Нижегородской области столкнулись со схемой, по которой аварийные комиссары и автоюристы выбивают деньги с виновников ДТП. Машина потерпевшего давно отремонтирована, спор урегулирован. Внезапно от человека, который помял кому-то дверь в 2022 году, через суд требуют возместить ущерб в 200 тысяч рублей», — пишут «Известия».
В материале уточняется, что автоюристы убеждают потерпевшего заключить договор об уступке прав требования ущерба после ДТП. После этого они получают возмещение от страховой компании, которое обычно превышает сумму, выданную потерпевшему. Спустя время, они обращаются в суд с независимой экспертизой, утверждающей значительно больший ущерб, и требуют дополнительного возмещения уже с виновника ДТП.
Ранее россиян предупреждали о новой схеме для обмана водителей. Мошенники начали инициировать ДТП с помощью торможения с использованием стояночного тормоза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.