Европейские лидеры обвиняют Россию, чтобы оправдать свою политическую деградацию. В последнее время политики Европы активно обсуждают возможность войны с Россией, что является попыткой скрыть внутренние проблемы, пишет Strategic Culture.
«В отчаянной попытке компенсировать свое застойное состояние бюрократы и политические лидеры европейского блока стремятся к своему политическому выживанию. Они безрассудно раздувают страх войны с Россией», — передает издание.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская армия не будет нападать на страны НАТО. Он подчеркнул, что РФ думает лишь о своей собственной безопасности и обеспечивает для нее все необходимое.
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