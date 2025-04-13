13 апреля 2025

SC: европейские лидеры обвиняют Россию, чтобы оправдать свою деградацию

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Лидеры европейского блока стремятся к своему политическому выживанию
Лидеры европейского блока стремятся к своему политическому выживанию Фото:

Европейские лидеры обвиняют Россию, чтобы оправдать свою политическую деградацию. В последнее время политики Европы активно обсуждают возможность войны с Россией, что является попыткой скрыть внутренние проблемы, пишет Strategic Culture.

«В отчаянной попытке компенсировать свое застойное состояние бюрократы и политические лидеры европейского блока стремятся к своему политическому выживанию. Они безрассудно раздувают страх войны с Россией», — передает издание.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская армия не будет нападать на страны НАТО. Он подчеркнул, что РФ думает лишь о своей собственной безопасности и обеспечивает для нее все необходимое.

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Европейские лидеры обвиняют Россию, чтобы оправдать свою политическую деградацию. В последнее время политики Европы активно обсуждают возможность войны с Россией, что является попыткой скрыть внутренние проблемы, пишет Strategic Culture. «В отчаянной попытке компенсировать свое застойное состояние бюрократы и политические лидеры европейского блока стремятся к своему политическому выживанию. Они безрассудно раздувают страх войны с Россией», — передает издание. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская армия не будет нападать на страны НАТО. Он подчеркнул, что РФ думает лишь о своей собственной безопасности и обеспечивает для нее все необходимое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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