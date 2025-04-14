Экономист объяснил, как США ослабляют антироссийские санкции

Экономист Осипов: США фактически отменили часть санкций против России
© Служба новостей «URA.RU»
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США фактически отменили часть санкций против России, но пока не закрепили это в документах
США фактически отменили часть санкций против России, но пока не закрепили это в документах Фото:

США на словах отменили часть санкций против России, но пока не хотят фиксировать это в документах. Как рассказал в интервью URA.RU заявил завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов, американский Ситибанк разморозил часть российских активов. 

«Штаты ослабили их не юридически, а фактически, это мы сейчас и видим. Сигнал американцев такой: мы санкции не отменяем, но при этом не следим строго за их исполнением», — сказал экономист.

По его словам, после прихода Дональда Трампа в Белый дом происходит удивительная ситуация: США не отменяют санкции, но и не соблюдают их. В качестве примера собеседник URA.RU привел недавнюю ситуации с американским Ситибанком, который неожиданно начал выплачивать россиянам дивиденды.

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США на словах отменили часть санкций против России, но пока не хотят фиксировать это в документах. Как рассказал в интервью URA.RU заявил завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов, американский Ситибанк разморозил часть российских активов.  «Штаты ослабили их не юридически, а фактически, это мы сейчас и видим. Сигнал американцев такой: мы санкции не отменяем, но при этом не следим строго за их исполнением», — сказал экономист. По его словам, после прихода Дональда Трампа в Белый дом происходит удивительная ситуация: США не отменяют санкции, но и не соблюдают их. В качестве примера собеседник URA.RU привел недавнюю ситуации с американским Ситибанком, который неожиданно начал выплачивать россиянам дивиденды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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