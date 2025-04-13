13 апреля 2025

Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области

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В Тульской области объявлена угроза атаки БПЛА
В Тульской области объявлена угроза атаки БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тульской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. 

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор Миляев в своем telegram-канале. 

В Тульской области ранее уже сообщалось о возможной угрозе атак беспилотных летательных аппаратов. Министерство региональной безопасности подтверждало эту информацию, также аналогичные предупреждения были распространены и в Тамбовской области. МЧС России призвало жителей к повышенной бдительности и соблюдению мер безопасности. 

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В Тульской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.  «Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор Миляев в своем telegram-канале.  В Тульской области ранее уже сообщалось о возможной угрозе атак беспилотных летательных аппаратов. Министерство региональной безопасности подтверждало эту информацию, также аналогичные предупреждения были распространены и в Тамбовской области. МЧС России призвало жителей к повышенной бдительности и соблюдению мер безопасности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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