Студентам челябинских вузов рассказали, как лучше снять квартиру

26 августа 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

Риелторы советуют начать снимать квартиру в первой половине лета Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Иногородним студентам, приехавшим учиться в Челябинск, рассказали, как лучше снять квартиру. Контрольно-счетная палата (КСП) региона опубликовала свод действий, которые помогут с выбором жилья. «Для выбора лучшего варианта жилья поиск следует начинать заранее и мониторить сайты с объявлениями раз в несколько часов. Не лишним будет посмотреть, как минимум, несколько квартир. В целях экономии транспортных расходов и времени следует выбирать квартиру ближе к учебному заведению. Для безопасности и спокойствия необходимо заключать договор аренды с оформлением акта приема-передачи помещения, а также обращать внимание не только на внешний вид, но и на трубы, батареи, сантехнику, электрику», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ведомстве отметили, что многие вузы помогают приезжим студентам с поиском жилья. Цены на съемные квартиры в Челябинске варьируются от девяти до 50 тысяч рублей в месяц. Для тех, кто не может себе ежемесячно оплачивать квартиру, предлагают место в общежитии, за которое необходимо платить от 400 рублей до тысячи. Риелторы отмечают повышение спроса на аренду жилья перед началом учебного года. Многие студенты вынуждены снимать квартиры, так как в университетских общежитиях не всегда хватает мест. Чтобы найти подходящую по стоимости и расположению квартиру, студентам рекомендуют начать снимать жилье в первой половине лета.

Иногородним студентам, приехавшим учиться в Челябинск, рассказали, как лучше снять квартиру. Контрольно-счетная палата (КСП) региона опубликовала свод действий, которые помогут с выбором жилья. «Для выбора лучшего варианта жилья поиск следует начинать заранее и мониторить сайты с объявлениями раз в несколько часов. Не лишним будет посмотреть, как минимум, несколько квартир. В целях экономии транспортных расходов и времени следует выбирать квартиру ближе к учебному заведению. Для безопасности и спокойствия необходимо заключать договор аренды с оформлением акта приема-передачи помещения, а также обращать внимание не только на внешний вид, но и на трубы, батареи, сантехнику, электрику», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ведомстве отметили, что многие вузы помогают приезжим студентам с поиском жилья. Цены на съемные квартиры в Челябинске варьируются от девяти до 50 тысяч рублей в месяц. Для тех, кто не может себе ежемесячно оплачивать квартиру, предлагают место в общежитии, за которое необходимо платить от 400 рублей до тысячи. Риелторы отмечают повышение спроса на аренду жилья перед началом учебного года. Многие студенты вынуждены снимать квартиры, так как в университетских общежитиях не всегда хватает мест. Чтобы найти подходящую по стоимости и расположению квартиру, студентам рекомендуют начать снимать жилье в первой половине лета.