В Челябинске из-за студентов вырос спрос на аренду жилья

23 августа 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Риелторы советуют снять лучшие квартиры заранее — в июне—июле Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинске перед началом учебного года спрос на аренду квартир увеличился в два раза. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Спрос на аренду квартир-студий, однокомнатных квартир и комнат в Челябинске сейчас резко увеличился, больше, чем вдвое, ведь это начало учебного года. Студенты, в том числе и иностранные, с трудом находят подходящие варианты», — сообщила риелтор Надежда Кушнова. По словам Кушновой, в общежитиях при учебных заведениях мест всегда не хватает, а многие студенты приезжают в Челябинск не только из близлежащих населенных пунктов, но также из других стран, и впоследствии с трудом находят себе жилье. Риелтор поделилась, единственный способ найти хорошую квартиру для студентов в этом случае, снимать в июне—июле. При этом стоимость арендного жилья в Челябинске не изменилась. Сейчас аренда квартиры-студии и однокомнатной квартиры площадью до 32 квадратных метров в городе составляет от 13 до 15 тысяч рублей в месяц. Ранее Челябинск лидировал среди городов РФ по доходности от сдачи жилья в аренду. В столице Южного Урала, если инвестировать капитал в покупку квартир площадью до 32 квадратных метров и сдавать их в аренду, годовой доход составит около 150 тысяч 912 рублей в год.

В Челябинске перед началом учебного года спрос на аренду квартир увеличился в два раза. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Спрос на аренду квартир-студий, однокомнатных квартир и комнат в Челябинске сейчас резко увеличился, больше, чем вдвое, ведь это начало учебного года. Студенты, в том числе и иностранные, с трудом находят подходящие варианты», — сообщила риелтор Надежда Кушнова. По словам Кушновой, в общежитиях при учебных заведениях мест всегда не хватает, а многие студенты приезжают в Челябинск не только из близлежащих населенных пунктов, но также из других стран, и впоследствии с трудом находят себе жилье. Риелтор поделилась, единственный способ найти хорошую квартиру для студентов в этом случае, снимать в июне—июле. При этом стоимость арендного жилья в Челябинске не изменилась. Сейчас аренда квартиры-студии и однокомнатной квартиры площадью до 32 квадратных метров в городе составляет от 13 до 15 тысяч рублей в месяц. Ранее Челябинск лидировал среди городов РФ по доходности от сдачи жилья в аренду. В столице Южного Урала, если инвестировать капитал в покупку квартир площадью до 32 квадратных метров и сдавать их в аренду, годовой доход составит около 150 тысяч 912 рублей в год.