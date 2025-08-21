Генпрокуратура не назвала в суде требования к главе челябинского СКР Колбасину

Истец в лице заместителя генпрокурора РФ, выступая 21 августа в Пластском городском суде по иску на 3,9 млрд рублей к основателю ЮГК Константину Струкову, не смог обосновать требования, предъявленные к соответчикам: главе СКР по региону Алексею Колбасину, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрию Шувалову и бывшему замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владиславу Потапову. Об этом в разговоре с URA.RU по итогам собеседования в суде сообщил адвокат Колбасина — Михаил Яшин.
«Представители истца явно были не готовы к процессу и не смогли в этом судебном заседании ответить на поставленные вопросы и пояснить свою позицию. Суд предложил им сформулировать требования к каждому из ответчиков с приведением конкретной нормы права, а также ответить на вопросы, которые сформулировали перед истцом представители ответчиков и суд», — сообщил URA.RU Яшин.
По словам адвоката, от истца ждут заблаговременного пояснения своей позиции по каждому из ответчиков. Его необходимо представить всем сторонам, участвующим в деле и суду до 15 октября. На предварительном заседании эти пояснения будут рассмотрены.
Генпрокуратура предъявила иск к Струкову на 3,9 млрд рублей: в такую сумму надзорное ведомство оценило причиненный компаниями бизнесмена ущерб окружающей среде. Включение в список соответчиков по иску Колбасина, Шувалова и Потапова, предварительно связали с тем, что они не уследили за ситуацией. Счета ответчиков были арестованы на сумму иска. При этом, по словам адвоката Яшина, претензии к Колбасину не имеют под собой никаких оснований. В пресс-службе регионального следственного управления ситуацию не комментируют.
Иск на 3,9 млрд рублей появился через пару недель после национализации ЮГК. Процесс передачи активов предприятия в собственность государства инициировала Генпрокуратура РФ. Согласно материалам, Струков незаконно получил контроль над ЮГК и еще десятью компаниями, используя служебное положение. Процесс проходил в закрытом режиме. Никто из сторон не комментировала произошедшее.
