Американский поставщик серверов Dell покинул Россию

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Махонин Дмитрий на VI Открытом Региональном чемпионате Ворлдскиллс. 04.02.2020, г. Пермь, интернет, коммуникации, сеть, провода, связь, серверная, коммутационный шкаф, сервер, технологии, связь, коммутатор, локальная сеть
Компания Dell закрыла все офисы в России Фото:

Американская компания по производству компьютеров и крупнейший поставщик серверов Dell покинул российский рынок. Об этом сообщил представитель компании.

«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России. Об этом сообщил представитель Dell Майк Симьенас», — пишет Reuters.

Иностранные компании начали покидать российский рынок после начала специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что для некоторых отраслей это даже хорошо, поскольку ведет к снижению конкуренции. По словам главы государства, уход иностранных брендов заставляет российские компании «шевелиться».

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Американская компания по производству компьютеров и крупнейший поставщик серверов Dell покинул российский рынок. Об этом сообщил представитель компании. «В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России. Об этом сообщил представитель Dell Майк Симьенас», — пишет Reuters. Иностранные компании начали покидать российский рынок после начала специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что для некоторых отраслей это даже хорошо, поскольку ведет к снижению конкуренции. По словам главы государства, уход иностранных брендов заставляет российские компании «шевелиться».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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