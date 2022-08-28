Американский поставщик серверов Dell покинул Россию

Компания Dell закрыла все офисы в России
Американская компания по производству компьютеров и крупнейший поставщик серверов Dell покинул российский рынок. Об этом сообщил представитель компании.
«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России. Об этом сообщил представитель Dell Майк Симьенас», — пишет Reuters.
Иностранные компании начали покидать российский рынок после начала специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что для некоторых отраслей это даже хорошо, поскольку ведет к снижению конкуренции. По словам главы государства, уход иностранных брендов заставляет российские компании «шевелиться».
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