Американский поставщик серверов Dell покинул Россию

Компания Dell закрыла все офисы в России Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Американская компания по производству компьютеров и крупнейший поставщик серверов Dell покинул российский рынок. Об этом сообщил представитель компании.

«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России. Об этом сообщил представитель Dell Майк Симьенас», — пишет Reuters.

Иностранные компании начали покидать российский рынок после начала специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что для некоторых отраслей это даже хорошо, поскольку ведет к снижению конкуренции. По словам главы государства, уход иностранных брендов заставляет российские компании «шевелиться».