28 августа 2022
27 августа 2022

Курганцы нашли самый дорогой номер в четырехзвездочных отелях. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Самый дорогой номер в отелях Кургана стоит от 12 тысяч рублей/сутки (архивное фото) Фото:

Самые дорогие апартаменты Кургана оказались в четырехзвездочном отеле «МOST». Стоимость номера на двоих человек стоит от 12 тысяч рублей в сутки. Ранее сообщалось, что гостиница жены курганского бизнесмена получила категорию «четыре звезды».

«Просторный номер категории делюкс с двуспальной кроватью в историческом корпусе отеля „МOST“. Стоимость проживания для двух человек: от 12 тысяч рублей в сутки», — говорится на сайте отеля. Также в номере есть гостиная зона, рабочее место, камин и дизайнерская ванная.

Категорию «четыре звезды» в Кургане также имеют гостиницы: «Avenue Park Hotel», «Воробьевы горы» и «Космос». Срок данных свидетельств действует до 2024 года.

Стоимость проживания в апартаментах гостиницы «Воробьевы горы» в сутки составляет 10 500 рублей за двух человек. В номере есть спальня с большой кроватью, зона отдыха, рабочее место и гостиная-столовая. В городском отеле «Avenue Park Hotel» элитный двухкомнатный номер будет стоить чуть дешевле — 10 300 рублей/сутки. Апартаменты в бизнес отеле «Космос» обойдутся в семь тысяч рублей за двоих человек. В стоимость номера входит завтрак в формате «Шведский стол» и спортзал.

Ранее URA.RU писало, что в правительственной гостинице «Зауралье», где живет замгубернатора Курганской области, присвоили категорию «две звезды», а курганским санаториям «Лесники» и «Озеро Медвежье» категорию «без звезд». Также сообщалось, что в Кургане бизнесмены продают две гостиницы более чем за 44 млн рублей.

В делюкс номере отеля «MOST» есть двуспальная кровать, рабочая и гостиная зоны, а также дизайнерская ванная
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В номере за 10 500 рублей есть спальня с большой кроватью, зона отдыха и гостиная-столовая
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В городском отеле «Avenue Park Hotel» элитный двухкомнатный номер стоит 10 300 рублей/сутки.
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В номере бизнес-отеля «Космос» есть спальня, гостевая зона с диваном, обеденная зона и ванная с теплым полом
Фото:
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Самые дорогие апартаменты Кургана оказались в четырехзвездочном отеле «МOST». Стоимость номера на двоих человек стоит от 12 тысяч рублей в сутки. Ранее сообщалось, что гостиница жены курганского бизнесмена получила категорию «четыре звезды». «Просторный номер категории делюкс с двуспальной кроватью в историческом корпусе отеля „МOST“. Стоимость проживания для двух человек: от 12 тысяч рублей в сутки», — говорится на сайте отеля. Также в номере есть гостиная зона, рабочее место, камин и дизайнерская ванная. Категорию «четыре звезды» в Кургане также имеют гостиницы: «Avenue Park Hotel», «Воробьевы горы» и «Космос». Срок данных свидетельств действует до 2024 года. Стоимость проживания в апартаментах гостиницы «Воробьевы горы» в сутки составляет 10 500 рублей за двух человек. В номере есть спальня с большой кроватью, зона отдыха, рабочее место и гостиная-столовая. В городском отеле «Avenue Park Hotel» элитный двухкомнатный номер будет стоить чуть дешевле — 10 300 рублей/сутки. Апартаменты в бизнес отеле «Космос» обойдутся в семь тысяч рублей за двоих человек. В стоимость номера входит завтрак в формате «Шведский стол» и спортзал. Ранее URA.RU писало, что в правительственной гостинице «Зауралье», где живет замгубернатора Курганской области, присвоили категорию «две звезды», а курганским санаториям «Лесники» и «Озеро Медвежье» категорию «без звезд». Также сообщалось, что в Кургане бизнесмены продают две гостиницы более чем за 44 млн рублей.
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