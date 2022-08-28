Мэрию Перми обязали расселить скандальный дом в «разумные сроки»

29 августа 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Жители дома боятся, что могут умереть под завалами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ленинский районный суд Перми признал сроки расселения аварийного дома на улице Ямпольской, 14 незаконным. Администрация города указала, что планирует расселить его до 31 декабря 2026 года, но жителям грозит опасность уже сейчас, сообщают в прокуратуре Пермского края. «Решением Ленинского районного суда г. Перми установленный срок расселения дома признан незаконным, на администрацию возложена обязанность в течение месяца с момента вступления решения в силу принять новые разумные сроки расселения», — говорится на сайте. Решение пока не вступило в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало про этот дом. Его жители опасаются, что однажды могут погибнуть под завалами или замерзнуть зимой. В 2019 году в одном из подъездов здания уже обрушилась лестничная клетка. Также после сообщения жителей о разрушающемся доме Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

Ленинский районный суд Перми признал сроки расселения аварийного дома на улице Ямпольской, 14 незаконным. Администрация города указала, что планирует расселить его до 31 декабря 2026 года, но жителям грозит опасность уже сейчас, сообщают в прокуратуре Пермского края. «Решением Ленинского районного суда г. Перми установленный срок расселения дома признан незаконным, на администрацию возложена обязанность в течение месяца с момента вступления решения в силу принять новые разумные сроки расселения», — говорится на сайте. Решение пока не вступило в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало про этот дом. Его жители опасаются, что однажды могут погибнуть под завалами или замерзнуть зимой. В 2019 году в одном из подъездов здания уже обрушилась лестничная клетка. Также после сообщения жителей о разрушающемся доме Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.