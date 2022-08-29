Пермский учитель победил в заплыве по Северному Ледовитому океану

Александр Куляпин увлекается моржеванием Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермский учитель из школы №135 Александр Куляпин занял первое место в соревнованиях Второго кубка Арктики по зимнему плаванию в Северном Ледовитом океане. Заплыв был посвящен 80 годовщине обороны поселка Диксон в период Великой Отечественной войны, рассказали в школе.

«В акватории Карского моря успешно завершен уникальный заплыв в холодной воде — от 5 градусов на старте до 6,8 градусов на финише по маршруту обороны поселка Диксон. Наш учитель Александр Куляпин преодолел 1 километр за 31 минуту и занял 1 место в соревнованиях», — сообщается на сайте школы.

Маршрут был проложен от причала Диксона до бухты Хеймен, затем поворачивал в акваторию гавани Диксон. После этого спортсмены должны были обогнуть остров Конус и, проплыв вокруг острова Сахалин, вернуться на причал. В заплыве приняли участие 12 спортсменов из разных частей страны, среди них — почетные полярники и мировые рекордсмены. Алексей Куляпин — один из них. В 2020 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса за участие в Международном эстафетном заплыве через Берингов пролив.