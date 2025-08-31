В новый пермский зоопарк требуется экскурсовод

В пермский зоопарк требуется экскурсовод с высшим образованием. Оплата труда — 50 тысяч в месяц. Соответствующая вакансия появилась на сайте бесплатных объявлений.
«В пермский зоопарк требуется экскурсовод. Обязанности: проведение экскурсий и чтение лекций по коллекции учреждения, разработка новых экскурсионных и лекционных тем, участие в организации и проведении научно-просветительных мероприятий. Зарплата — 50 тысяч рублей до вычета налогов», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Соискателям вакансии предлагается пятидневная рабочая неделя и официальное трудоустройство со стажем работы в государственном учреждении. Преимущество имеют кандидаты с опытом работы экскурсовода и профильным образованием (биолог, зоолог).
Пермский зоопарк начал работать в микрорайоне Нагорный 7 августа 2025 года. До этого территорию оценили эксперты из других зверинцев и заповедников. Пермский парк они назвали одним из лучших в России.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский зоопарк активно набирает сотрудников. После переезда на новую территорию зверинцу необходимо больше киперов — рабочих по уходу за животными.
