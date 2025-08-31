31 августа 2025

В новый пермский зоопарк требуется экскурсовод

Экскурсоводу в пермском зоопарке обещают платить 50 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зоопарк ищет биологов и зоологов для проведения экскурсий
Зоопарк ищет биологов и зоологов для проведения экскурсий Фото:

В пермский зоопарк требуется экскурсовод с высшим образованием. Оплата труда — 50 тысяч в месяц. Соответствующая вакансия появилась на сайте бесплатных объявлений.

«В пермский зоопарк требуется экскурсовод. Обязанности: проведение экскурсий и чтение лекций по коллекции учреждения, разработка новых экскурсионных и лекционных тем, участие в организации и проведении научно-просветительных мероприятий. Зарплата — 50 тысяч рублей до вычета налогов», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Соискателям вакансии предлагается пятидневная рабочая неделя и официальное трудоустройство со стажем работы в государственном учреждении. Преимущество имеют кандидаты с опытом работы экскурсовода и профильным образованием (биолог, зоолог).

Пермский зоопарк начал работать в микрорайоне Нагорный 7 августа 2025 года. До этого территорию оценили эксперты из других зверинцев и заповедников. Пермский парк они назвали одним из лучших в России.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский зоопарк активно набирает сотрудников. После переезда на новую территорию зверинцу необходимо больше киперов — рабочих по уходу за животными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пермский зоопарк требуется экскурсовод с высшим образованием. Оплата труда — 50 тысяч в месяц. Соответствующая вакансия появилась на сайте бесплатных объявлений. «В пермский зоопарк требуется экскурсовод. Обязанности: проведение экскурсий и чтение лекций по коллекции учреждения, разработка новых экскурсионных и лекционных тем, участие в организации и проведении научно-просветительных мероприятий. Зарплата — 50 тысяч рублей до вычета налогов», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Соискателям вакансии предлагается пятидневная рабочая неделя и официальное трудоустройство со стажем работы в государственном учреждении. Преимущество имеют кандидаты с опытом работы экскурсовода и профильным образованием (биолог, зоолог). Пермский зоопарк начал работать в микрорайоне Нагорный 7 августа 2025 года. До этого территорию оценили эксперты из других зверинцев и заповедников. Пермский парк они назвали одним из лучших в России. Ранее URA.RU сообщало, что пермский зоопарк активно набирает сотрудников. После переезда на новую территорию зверинцу необходимо больше киперов — рабочих по уходу за животными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...