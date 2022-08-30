Тюменские компании просели в российском рейтинге застройщиков

Тюменские компании не попали в ТОП-30 рейтинга Единого ресурса застройщиков Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменские строительные компании потеряли позиции в рейтинге застройщиков РФ. Соответствующие данные опубликованы на Едином ресурсе застройщиков.

«Страна Девелопмент» 35 место (- 2 позиции), ПСК «Дом Девелопмент» 69 место (- 2 позиции). ГК «Энко» 72 место (-1 позиция), ГК «Меридиан» 184 место (- 5 позиций)», — указано на Едином ресурсе застройщиков.

При этом, несколько тюменских компаний, занимающихся строительством, улучшили позиции в указанном рейтинге. «ИНКО и К» 135 место (+ 2 позиции), «Компания 4D» 146 место (+ 2 позиции)», — сообщает официальный сайт ресурса.

Рейтинг ЕРЗ рассчитывается автоматически на основе накопленной в базе Единого ресурса застройщиков информации о переносах даты ввода жилья, определяемой на основании первых опубликованных компаниями проектных деклараций. Он обновляется каждый месяц.

Ранее URA.RU писало о том, что ДОМ.РФ займется строительством арендного жилья в Тюмени. Соглашение об этом было подписано на форуме «Среда для жизни» в Тамбове.