30 августа 2022

Тюменские компании просели в российском рейтинге застройщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские компании не попали в ТОП-30 рейтинга Единого ресурса застройщиков Фото:

Тюменские строительные компании потеряли позиции в рейтинге застройщиков РФ. Соответствующие данные опубликованы на Едином ресурсе застройщиков.

«Страна Девелопмент» 35 место (- 2 позиции), ПСК «Дом Девелопмент» 69 место (- 2 позиции). ГК «Энко» 72 место (-1 позиция), ГК «Меридиан» 184 место (- 5 позиций)», — указано на Едином ресурсе застройщиков.

При этом, несколько тюменских компаний, занимающихся строительством, улучшили позиции в указанном рейтинге. «ИНКО и К» 135 место (+ 2 позиции), «Компания 4D» 146 место (+ 2 позиции)», — сообщает официальный сайт ресурса.

Рейтинг ЕРЗ рассчитывается автоматически на основе накопленной в базе Единого ресурса застройщиков информации о переносах даты ввода жилья, определяемой на основании первых опубликованных компаниями проектных деклараций. Он обновляется каждый месяц.

Ранее URA.RU писало о том, что ДОМ.РФ займется строительством арендного жилья в Тюмени. Соглашение об этом было подписано на форуме «Среда для жизни» в Тамбове.

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Тюменские строительные компании потеряли позиции в рейтинге застройщиков РФ. Соответствующие данные опубликованы на Едином ресурсе застройщиков. «Страна Девелопмент» 35 место (- 2 позиции), ПСК «Дом Девелопмент» 69 место (- 2 позиции). ГК «Энко» 72 место (-1 позиция), ГК «Меридиан» 184 место (- 5 позиций)», — указано на Едином ресурсе застройщиков. При этом, несколько тюменских компаний, занимающихся строительством, улучшили позиции в указанном рейтинге. «ИНКО и К» 135 место (+ 2 позиции), «Компания 4D» 146 место (+ 2 позиции)», — сообщает официальный сайт ресурса. Рейтинг ЕРЗ рассчитывается автоматически на основе накопленной в базе Единого ресурса застройщиков информации о переносах даты ввода жилья, определяемой на основании первых опубликованных компаниями проектных деклараций. Он обновляется каждый месяц. Ранее URA.RU писало о том, что ДОМ.РФ займется строительством арендного жилья в Тюмени. Соглашение об этом было подписано на форуме «Среда для жизни» в Тамбове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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