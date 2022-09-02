ВСУ разбомбили жилой дом в Херсоне, есть погибшие

02 сентября 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Часть здания разрушена (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многоквартирный жилой дом в Херсоне подвергся удару со сторону ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает администрация Херсонской области. «Часть здания разрушена. Есть погибшие и пострадавшие», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Херсонская область была взята под контроль российскими войсками в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также под контролем ВС РФ находится часть Запорожской области. Оба региона изъявили желание войти в состав России. ВСУ продолжают ежедневные обстрелы этих районов.

Многоквартирный жилой дом в Херсоне подвергся удару со сторону ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает администрация Херсонской области. «Часть здания разрушена. Есть погибшие и пострадавшие», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Херсонская область была взята под контроль российскими войсками в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также под контролем ВС РФ находится часть Запорожской области. Оба региона изъявили желание войти в состав России. ВСУ продолжают ежедневные обстрелы этих районов.