ВСУ разбомбили жилой дом в Херсоне, есть погибшие

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Часть здания разрушена (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Многоквартирный жилой дом в Херсоне подвергся удару со сторону ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает администрация Херсонской области.

«Часть здания разрушена. Есть погибшие и пострадавшие», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Херсонская область была взята под контроль российскими войсками в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также под контролем ВС РФ находится часть Запорожской области. Оба региона изъявили желание войти в состав России. ВСУ продолжают ежедневные обстрелы этих районов.

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Многоквартирный жилой дом в Херсоне подвергся удару со сторону ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает администрация Херсонской области. «Часть здания разрушена. Есть погибшие и пострадавшие», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Херсонская область была взята под контроль российскими войсками в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также под контролем ВС РФ находится часть Запорожской области. Оба региона изъявили желание войти в состав России. ВСУ продолжают ежедневные обстрелы этих районов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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