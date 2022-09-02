ВСУ разбомбили жилой дом в Херсоне, есть погибшие

Часть здания разрушена (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Многоквартирный жилой дом в Херсоне подвергся удару со сторону ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает администрация Херсонской области.
«Часть здания разрушена. Есть погибшие и пострадавшие», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Херсонская область была взята под контроль российскими войсками в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также под контролем ВС РФ находится часть Запорожской области. Оба региона изъявили желание войти в состав России. ВСУ продолжают ежедневные обстрелы этих районов.
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