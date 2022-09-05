Свердловчане раскрыли, почему проголосуют за Куйвашева или его соперников

Russian Field: губернатора Куйвашева на выборах поддерживают за его работу и помощь людям

Избиратели ценят Евгения Куйвашева за его работу на посту губернатора Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Избирателям, которые на выборах губернатора Свердловской области хотят проголосовать за Евгения Куйвашева («Единая Россия»), нравится его работа на посту главы региона и помощь людям. Об этом говорится в исследовании службы Russian Field, с результатами которого ознакомилось URA.RU.

Социологи проанализировали причины, по которым свердловчане поддерживают того или иного кандидата. Сторонники Куйвашева пояснили, что одобряют его деятельность (40,7%), ценят его помощь людям (7,9%) и о нем хорошо отзываются их знакомые (2,8%). При этом треть опрошенных заявила, что не видит смысла менять губернатора (31%). А другие ответили, что из кандидатов слышали только про Куйвашева (13,5%).

Меньше всего респондентов признались, что их привлекает имя и фамилия Куйвашева (0,2%), его возраст (0,3%) и уральское происхождение (1,5%). Некоторые же заявили, что за губернатора принуждают голосовать на работе (0,2%).

Остальные кандидаты пользуются симпатией по другим причинам. Большая часть сторонников ценят депутата заксо Александра Каптюга (ЛДПР) за партийную принадлежность (42,5%) и его деятельность (7,5%). Вице-спикера заксобрания Александра Ивачева (КПРФ) поддерживают также за его партийность (42%), его деятельность (10,1%) и за возможность помешать победе Куйвашева (5,8%).

За депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия») хотят проголосовать за принадлежность к партии (35,6%), его работу (17,8%) и предвыборную программу (15,6%). 33-летний депутат Госдумы Александр Демин («Новые люди») пользуется поддержкой за партийность (25,3%), программу (19,3%) и возраст (6%).

Участниками исследования группы Russian Field с 30 августа по 3 сентября стали 1033 респондентов, проживающих в Свердловской области. Исследование проводилось методом комбинированного опроса (30% телефонный, 70% уличный) по квотной, репрезентативной выборке по полу и возрасту. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,1%.