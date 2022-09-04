Социологи предсказали результаты выборов губернатора Свердловской области

Russian Field: Куйвашев является фаворитом выборов губернатора Свердловской области

Социологи оценили шансы Евгения Куйвашева на победу Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Если бы выборы губернатора Свердловской области состоялись в ближайшее воскресенье, то победу при явке 49,7% одержал действующий глава региона Евгений Куйвашев с результатом 65,5%. Такой прогноз следует из данных опроса исследовательской службы Russian Field, с которыми ознакомилось URA.RU.

Второе место, как подсчитали социологи, занял бы вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ) с результатом в 8,5%. Третье место — депутат Госдумы Александр Демин («Новые люди»), набравший 7%. Депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР) и депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») получили бы поровну голосов — 3,6%. Еще 9,4% опрошенных затруднились с выбором, а 2,5% отказались отвечать.

«Наибольшей узнаваемостью среди избирателей обладает кандидат от „Единой России“ Евгений Куйвашев: о нем слышали 97,6% участников исследования», — говорится в пояснении. Второе место по узнаваемости удерживает Демин (33,6%), следом идут Ивачев (26,7%), Кузнецов (25%) и Каптюг (17,8%).

Авторы исследования установили, что «точно примут участие» в выборах 49,7% опрошенных. Еще 27,4% заявили, что «скорее примут участие». Ответили, что «точно не примут участие», 12,6% участников опроса, еще 7,4% «скорее не примут участие». А 2,9% затруднились или отказались ответить.

Участниками исследования группы Russian Field с 30 августа по 3 сентября стали 1033 респондентов, проживающих в Свердловской области. Исследование проводилось методом комбинированного опроса (30% телефонный, 70% уличный) по квотной, репрезентативной выборке по полу и возрасту. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,1%.

Инфографика: Russian Field

Инфографика: Russian Field