Зеленский похвастался, что первым поговорил с Лиз Трасс Зеленский первым пообщался с новоизбранным премьером Британии Трасс 07 сентября 2022 в 01:23 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский заявил, что первым поговорил с Лиз Трасс после ее назначения на пост премьера Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский первым переговорил с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс с момента вступления ее на должность. Он также пригласил ее на Украину. «Я стал первым иностранным лидером, поговорившим с новоизбранным премьер-министром Лиз Трасс. Пригласил ее на Украину. Поблагодарил народ Великобритании за большую оборонную и экономическую помощь Киеву для борьбы с Россией», — написал Владимир Зеленский в Twitter (заблокирован в РФ). Он также рассказал, что обсудил с Трасс участие Британии в восстановлении Украины, дальнейшую координацию в давлении на Россию. Резюмируя, Зеленский заявил, что продолжит активное взаимодействие с британским премьером во всех форматах. О том, что экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс была выбрана новым премьер-министром Великобритании, стало известно 5 сентября. Трасс неоднократно делала антироссийские заявления. 6 сентября она официально стала новым премьер-министром Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский первым переговорил с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс с момента вступления ее на должность. Он также пригласил ее на Украину. «Я стал первым иностранным лидером, поговорившим с новоизбранным премьер-министром Лиз Трасс. Пригласил ее на Украину. Поблагодарил народ Великобритании за большую оборонную и экономическую помощь Киеву для борьбы с Россией», — написал Владимир Зеленский в Twitter (заблокирован в РФ). Он также рассказал, что обсудил с Трасс участие Британии в восстановлении Украины, дальнейшую координацию в давлении на Россию. Резюмируя, Зеленский заявил, что продолжит активное взаимодействие с британским премьером во всех форматах. О том, что экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс была выбрана новым премьер-министром Великобритании, стало известно 5 сентября. Трасс неоднократно делала антироссийские заявления. 6 сентября она официально стала новым премьер-министром Великобритании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям