Зеленский похвастался, что первым поговорил с Лиз Трасс

Владимир Зеленский заявил, что первым поговорил с Лиз Трасс после ее назначения на пост премьераФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский первым переговорил с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс с момента вступления ее на должность. Он также пригласил ее на Украину.
«Я стал первым иностранным лидером, поговорившим с новоизбранным премьер-министром Лиз Трасс. Пригласил ее на Украину. Поблагодарил народ Великобритании за большую оборонную и экономическую помощь Киеву для борьбы с Россией», — написал Владимир Зеленский в Twitter (заблокирован в РФ).
Он также рассказал, что обсудил с Трасс участие Британии в восстановлении Украины, дальнейшую координацию в давлении на Россию. Резюмируя, Зеленский заявил, что продолжит активное взаимодействие с британским премьером во всех форматах.
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Президент Украины Владимир Зеленский первым переговорил с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс с момента вступления ее на должность. Он также пригласил ее на Украину. «Я стал первым иностранным лидером, поговорившим с новоизбранным премьер-министром Лиз Трасс. Пригласил ее на Украину. Поблагодарил народ Великобритании за большую оборонную и экономическую помощь Киеву для борьбы с Россией», — написал Владимир Зеленский в Twitter (заблокирован в РФ). Он также рассказал, что обсудил с Трасс участие Британии в восстановлении Украины, дальнейшую координацию в давлении на Россию. Резюмируя, Зеленский заявил, что продолжит активное взаимодействие с британским премьером во всех форматах. О том, что экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс была выбрана новым премьер-министром Великобритании, стало известно 5 сентября. Трасс неоднократно делала антироссийские заявления. 6 сентября она официально стала новым премьер-министром Великобритании.