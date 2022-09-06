06 сентября 2022

Зеленский похвастался, что первым поговорил с Лиз Трасс

Зеленский первым пообщался с новоизбранным премьером Британии Трасс
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что первым поговорил с Лиз Трасс после ее назначения на пост премьера Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский первым переговорил с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс с момента вступления ее на должность. Он также пригласил ее на Украину.

«Я стал первым иностранным лидером, поговорившим с новоизбранным премьер-министром Лиз Трасс. Пригласил ее на Украину. Поблагодарил народ Великобритании за большую оборонную и экономическую помощь Киеву для борьбы с Россией», — написал Владимир Зеленский в Twitter (заблокирован в РФ).

Он также рассказал, что обсудил с Трасс участие Британии в восстановлении Украины, дальнейшую координацию в давлении на Россию. Резюмируя, Зеленский заявил, что продолжит активное взаимодействие с британским премьером во всех форматах.

О том, что экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс была выбрана новым премьер-министром Великобритании, стало известно 5 сентября. Трасс неоднократно делала антироссийские заявления. 6 сентября она официально стала новым премьер-министром Великобритании.

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Президент Украины Владимир Зеленский первым переговорил с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс с момента вступления ее на должность. Он также пригласил ее на Украину. «Я стал первым иностранным лидером, поговорившим с новоизбранным премьер-министром Лиз Трасс. Пригласил ее на Украину. Поблагодарил народ Великобритании за большую оборонную и экономическую помощь Киеву для борьбы с Россией», — написал Владимир Зеленский в Twitter (заблокирован в РФ). Он также рассказал, что обсудил с Трасс участие Британии в восстановлении Украины, дальнейшую координацию в давлении на Россию. Резюмируя, Зеленский заявил, что продолжит активное взаимодействие с британским премьером во всех форматах. О том, что экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс была выбрана новым премьер-министром Великобритании, стало известно 5 сентября. Трасс неоднократно делала антироссийские заявления. 6 сентября она официально стала новым премьер-министром Великобритании.
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