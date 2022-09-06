Губернатор ХМАО Наталья Комарова представила фильм „Либерия: охотники за сокровищами“, снятый в Югре

Отдельные эпизоды фильма сняты в югорских локациях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о российском блокбастере «Либерия: охотники за сокровищами», часть которого снимали в Югре. По ее мнению, фильм увеличит узнаваемость ХМАО в глазах туристов. Об этом URA.RU стало известно из официальной трансляции на сайте Восточного экономического форума, где сейчас работает глава региона.

«С 27 октября уже в кинотеатрах появится фильм „Либерия: охотники за сокровищами“. Мы предоставляли локации для этого фильма (в Югре — прим. URA.RU) и узнаем себя на картинках как минимум. Очень важно когда к нам туристы едут за чем-то конкретным и в этом смысле кино играет большую роль», — сообщила Комарова.

В фильме «Либерия: охотники за сокровищами», режиссера Глеба Орлова, снимались Алексей Серебряков, Сергей Газаров и Тихон Жизневский. Идея фильма строится вокруг легенды о библиотеке Ивана Грозного, которая, по приданию, обладала чуть ли не магическими свойствами. В завязке ленты артефакт из библиотеки находят в Москве и за ним открывается охота. В Югре снимались отдельные зимние эпизоды этого фильма.

Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова улетает во Владивосток ради участия в VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где подпишет ряд соглашений и встретится с президентом России Владимиром Путиным на пленарном заседании.