07 сентября 2022

В Перми из-за COVID закрыли центр соцвыплат

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Заседание Комиссии по градостроительной политике. Екатеринбург, дверь в кабинет, вяткин михаил
Двери центра закрыты из-за коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Перми на карантин закрыли региональный Центр социальных выплат и компенсаций. Причиной стала высокая заболеваемость коронавирусом среди сотрудников организации.

«Вниманию посетителей Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края! Отдел закрыт на карантин ввиду высокой заболеваемости сотрудников новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Справки о малоимущности пермякам предлагают получать по адресу ул. Петропавловская, 97. О том, как получить другие услуги центра, не уточняется. На сайте центра указано, что он производит около 40 видов различных выплат для 750 тысяч пермяков.

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В Перми на карантин закрыли региональный Центр социальных выплат и компенсаций. Причиной стала высокая заболеваемость коронавирусом среди сотрудников организации. «Вниманию посетителей Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края! Отдел закрыт на карантин ввиду высокой заболеваемости сотрудников новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Справки о малоимущности пермякам предлагают получать по адресу ул. Петропавловская, 97. О том, как получить другие услуги центра, не уточняется. На сайте центра указано, что он производит около 40 видов различных выплат для 750 тысяч пермяков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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