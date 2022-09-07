В Перми из-за COVID закрыли центр соцвыплат

В Перми на карантин закрыли региональный Центр социальных выплат и компенсаций. Причиной стала высокая заболеваемость коронавирусом среди сотрудников организации.
«Вниманию посетителей Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края! Отдел закрыт на карантин ввиду высокой заболеваемости сотрудников новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Справки о малоимущности пермякам предлагают получать по адресу ул. Петропавловская, 97. О том, как получить другие услуги центра, не уточняется. На сайте центра указано, что он производит около 40 видов различных выплат для 750 тысяч пермяков.
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