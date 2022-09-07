Инсайд: в думе Ханты-Мансийска осенью готовится смена председателя

В думе Ханты-Мансийска осенью готовится смена председателя

08 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Место спикера думы Ханты-Мансийска может занять нынешний зампредседателя Татьяна Бормотова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В думе Ханты-Мансийска осенью готовится смена руководителя — нынешний председатель Константин Пенчуков оставит свой пост и передаст его вице-спикеру Татьяне Бормотовой. Такая рокировка должна будет еще больше усилить влияние главы города Максима Ряшина на политические процессы в окружной столице. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Предполагалось, что Пенчуков осенью 2021 года после выборов в окружной парламент перейдет туда по партийному списку „Единой России“. А место спикера думы Ханты-Мансийска займет Татьяна Бормотова, которая ради этого ушла с позиции замглавы городской администрации. Но тогда комбинация не была разыграна. А спустя год, конфигурацию руководства думы все-таки решили поменять. Бормотова считается человеком главы Ханты-Мансийска и способна взять под контроль все процессы, происходящие в думе. Пенчукову же будет предложен какой-то другой высокий пост и все останутся довольны», — считает инсайдер. Другой собеседник URA.RU, близкий к мэрии Ханты-Мансийска отметил, что дума окружной столицы остается последним муниципалитетом в Югре, где в представительном органе власти оба руководителя получают зарплату. «Во всех других думах уже лишь один депутат работает на освобожденной основе. Для всех остальных — это общественная нагрузка. После ротации в руководстве думы Ханты-Мансийска, зарплату, вероятно, получать будет лишь Бормотова в качестве спикера», — сообщил инсайдер. Председатель думы Ханты-Мансийска опроверг информацию о предстоящих рокировках в представительном органе власти и заявил, что все это слухи. «Кроме работы председателем думы, у меня уже и так есть ряд проектов по общественной деятельности. Мне предложили, я этим занимаюсь», — заявил Пенчуков. Бормотова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. В администрации Ханты-Мансийска также назвали информацию о рокировках в городской думе слухами. Ранее URA.RU сообщало, что Пенчуков был переназначен на должность спикера думы Ханты-Мансийска в октябре 2021 года. А вообще он этот пост занимает с 2016 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В думе Ханты-Мансийска осенью готовится смена руководителя — нынешний председатель Константин Пенчуков оставит свой пост и передаст его вице-спикеру Татьяне Бормотовой. Такая рокировка должна будет еще больше усилить влияние главы города Максима Ряшина на политические процессы в окружной столице. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Предполагалось, что Пенчуков осенью 2021 года после выборов в окружной парламент перейдет туда по партийному списку „Единой России“. А место спикера думы Ханты-Мансийска займет Татьяна Бормотова, которая ради этого ушла с позиции замглавы городской администрации. Но тогда комбинация не была разыграна. А спустя год, конфигурацию руководства думы все-таки решили поменять. Бормотова считается человеком главы Ханты-Мансийска и способна взять под контроль все процессы, происходящие в думе. Пенчукову же будет предложен какой-то другой высокий пост и все останутся довольны», — считает инсайдер. Другой собеседник URA.RU, близкий к мэрии Ханты-Мансийска отметил, что дума окружной столицы остается последним муниципалитетом в Югре, где в представительном органе власти оба руководителя получают зарплату. «Во всех других думах уже лишь один депутат работает на освобожденной основе. Для всех остальных — это общественная нагрузка. После ротации в руководстве думы Ханты-Мансийска, зарплату, вероятно, получать будет лишь Бормотова в качестве спикера», — сообщил инсайдер. Председатель думы Ханты-Мансийска опроверг информацию о предстоящих рокировках в представительном органе власти и заявил, что все это слухи. «Кроме работы председателем думы, у меня уже и так есть ряд проектов по общественной деятельности. Мне предложили, я этим занимаюсь», — заявил Пенчуков. Бормотова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. В администрации Ханты-Мансийска также назвали информацию о рокировках в городской думе слухами. Ранее URA.RU сообщало, что Пенчуков был переназначен на должность спикера думы Ханты-Мансийска в октябре 2021 года. А вообще он этот пост занимает с 2016 года.