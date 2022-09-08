В ХМАО на депутата пожаловались в полицию за черный пиар на выборах

В Югорске на депутата Пантина пожаловались в полицию за черный пиар на выборах

09 сентября 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Николай Лукинских пожаловался в полицию на местного депутата Антона Пантина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кандидат в депутаты думы Югорска Николай Лукинских написал заявление в полицию на депутата городской думы Антона Пантина из-за черного пиара в свой адрес перед выборами. Об этом URA.RU сообщил сам Лукинских. Поводом для жалоб стал пост Пантина в социальных сетях. В нем народный избранник давал оценку всем кандидатам в депутаты на избирательном округе, среди них был и Лукинских. Пантин напомнил, что в 2018 году от удара током погиб рабочий, который обслуживал рекламную конструкцию, принадлежащую Лукинских. «Коля не ответил за его смерть. Считаю, что в это самое время он должен не участвовать в выборах, а сидеть в тюрьме!», — написал Пантин. Кандидат в депутаты думы Югорска посчитал, что такие слова являются нарушением правил агитации. «Человек, о котором пишет Пантин, не являлся сотрудником нашей компании. Никакие работы для нас он не производил. Это был несчастный случай. Оценку ему уже дали правоохранительные органы. Ели Пантин хочет добиться своей агиткой справедливости и донести правду до людей, то почему не пишет о судимости Голико Немазенко, кандидата в поддержку которой он и выступил в посте. Информация про судимость, кстати, указана в ее биографии», — сказал Лукинских и также добавил, что обратился в полицию с жалобой на Пантина. В пресс-службе УМВД ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что на довыборах в думу Югорска принимает участие однофамилец главы города Алексея Харлова — Владимир Харлов. Помимо него за депутатский мандат борются Евгений Двуреченский, Ольга Кохановская, Александр Соколов и Оксана Фаттахова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат в депутаты думы Югорска Николай Лукинских написал заявление в полицию на депутата городской думы Антона Пантина из-за черного пиара в свой адрес перед выборами. Об этом URA.RU сообщил сам Лукинских. Поводом для жалоб стал пост Пантина в социальных сетях. В нем народный избранник давал оценку всем кандидатам в депутаты на избирательном округе, среди них был и Лукинских. Пантин напомнил, что в 2018 году от удара током погиб рабочий, который обслуживал рекламную конструкцию, принадлежащую Лукинских. «Коля не ответил за его смерть. Считаю, что в это самое время он должен не участвовать в выборах, а сидеть в тюрьме!», — написал Пантин. Кандидат в депутаты думы Югорска посчитал, что такие слова являются нарушением правил агитации. «Человек, о котором пишет Пантин, не являлся сотрудником нашей компании. Никакие работы для нас он не производил. Это был несчастный случай. Оценку ему уже дали правоохранительные органы. Ели Пантин хочет добиться своей агиткой справедливости и донести правду до людей, то почему не пишет о судимости Голико Немазенко, кандидата в поддержку которой он и выступил в посте. Информация про судимость, кстати, указана в ее биографии», — сказал Лукинских и также добавил, что обратился в полицию с жалобой на Пантина. В пресс-службе УМВД ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что на довыборах в думу Югорска принимает участие однофамилец главы города Алексея Харлова — Владимир Харлов. Помимо него за депутатский мандат борются Евгений Двуреченский, Ольга Кохановская, Александр Соколов и Оксана Фаттахова.