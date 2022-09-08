Мэрия ХМАО тратит 16 миллионов рублей на ремонт спортплощадки построенной за шесть

Мэрия ХМАО потратит 16 миллионов рублей на ремонт спортплощадки, которую построили за шесть миллионов

09 сентября 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Площадка простояла зиму и пришла в негодность Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В ХМАО мэрия Сургутского района собирается реконструировать за 16 миллионов рублей спортивную площадку в поселении Брасово, которую построили за шесть, а она пришла в негодность, простояв зиму. Об этом URA.RU сообщил местный бизнесмен и руководитель компании «Интеграция» Евгений Городилов. «Администрация района осенью 2018 году построила почти за 7 миллионов спортивную площадку в поселение Барсово, которая после зимы пришла в негодность. Три года администрация поселения судилась с подрядчиком, и даже уголовное дело было, но денег так и не вернули. А сейчас мэрия района объявила конкурс на восстановление этой же площадки, но уже почти за 17 миллионов рублей», — сообщил Городилов. В администрации Барсово журналисту URA.RU подтвердили, что не смогли взыскать деньги. А восстанавливают ее, чтобы объект не простаивал. «Суд мы выиграли еще в 2021 году. Но, к сожалению, возмещения ущерба до сих пор не случилось. Площадка не используется уже третий год. Поэтому было принято решение восстановить ее собственными силами. А увеличение стоимости вызвано ростом цен и изменением концепции — поменялось наполнение», — сообщили в администрации Барсово. На портале госзакупок сумма контракта составляет 16 миллионов и 800 тысяч рублей. В итоге возведение спортплощадки обойдется муниципалитету почти в 24 миллиона рублей. Между тем предприниматель не понимает, зачем муниципалитет тратить такую сумму на возведение площадки, которая используется только летом. И предлагает эти деньги перенаправить на ремонт действующего спорткомплекса «Барс» в Барсово или на покупку квартир нуждающимся. «Ведь по сути, эта площадка будет востребована из-за нашего климата три месяца в году. Так не проще ли отремонтировать спорткомплекс „Барс“ за которым и расположена эта спортплощадка, и использовать его круглый год. Или купить квартиры тем, кто стоит в очереди десятилетиями на получение социального жилья», — добавляет Городилов. На этот вопрос в администрации Сургутского района не удалось получить ответ. На телефонный звонок журналиста URA.RU никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что В Сургуте жители раскритиковали власть из-за частой смены заборов. Жителей возмутило, что в Сургуте власти города почти каждый год тратят бюджетные средства на замену ограждений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО мэрия Сургутского района собирается реконструировать за 16 миллионов рублей спортивную площадку в поселении Брасово, которую построили за шесть, а она пришла в негодность, простояв зиму. Об этом URA.RU сообщил местный бизнесмен и руководитель компании «Интеграция» Евгений Городилов. «Администрация района осенью 2018 году построила почти за 7 миллионов спортивную площадку в поселение Барсово, которая после зимы пришла в негодность. Три года администрация поселения судилась с подрядчиком, и даже уголовное дело было, но денег так и не вернули. А сейчас мэрия района объявила конкурс на восстановление этой же площадки, но уже почти за 17 миллионов рублей», — сообщил Городилов. В администрации Барсово журналисту URA.RU подтвердили, что не смогли взыскать деньги. А восстанавливают ее, чтобы объект не простаивал. «Суд мы выиграли еще в 2021 году. Но, к сожалению, возмещения ущерба до сих пор не случилось. Площадка не используется уже третий год. Поэтому было принято решение восстановить ее собственными силами. А увеличение стоимости вызвано ростом цен и изменением концепции — поменялось наполнение», — сообщили в администрации Барсово. На портале госзакупок сумма контракта составляет 16 миллионов и 800 тысяч рублей. В итоге возведение спортплощадки обойдется муниципалитету почти в 24 миллиона рублей. Между тем предприниматель не понимает, зачем муниципалитет тратить такую сумму на возведение площадки, которая используется только летом. И предлагает эти деньги перенаправить на ремонт действующего спорткомплекса «Барс» в Барсово или на покупку квартир нуждающимся. «Ведь по сути, эта площадка будет востребована из-за нашего климата три месяца в году. Так не проще ли отремонтировать спорткомплекс „Барс“ за которым и расположена эта спортплощадка, и использовать его круглый год. Или купить квартиры тем, кто стоит в очереди десятилетиями на получение социального жилья», — добавляет Городилов. На этот вопрос в администрации Сургутского района не удалось получить ответ. На телефонный звонок журналиста URA.RU никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что В Сургуте жители раскритиковали власть из-за частой смены заборов. Жителей возмутило, что в Сургуте власти города почти каждый год тратят бюджетные средства на замену ограждений.