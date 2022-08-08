В Сургуте жители раскритиковали власть из-за частой смены заборов

09 августа 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Заборы меняют для приведения облика города к единому внешнему виду Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте жители недовольны, что власти города тратят бюджет муниципалитета на замену ограждений, установленных в прошлом году. Пост с названием «Куда смотрит прокуратура!» появился в социально сети «ВКонтакте» в группе «Регион-86|Сургут». «У нас, видимо, в Сургуте бюджет резиновый? Поставили заборы в прошлом году, потом сменился глава жилищно-коммунального департамента и тут же начали опять менять заборы. Для чего вы [администрация] в прошлом году ставили эти заборы, а сейчас их демонтируете? И куда девать их будут им всего год? Рабочие говорят, что вместо старых новые поставят», — заявляет автор поста. В администрации Сургута журналисту URA.RU заявили, что автор поста не совсем прав. Заборы действительно меняются, но на это есть веские причины. «Ограждения черного цвета было установлено в 2018 году. Демонтируют его в этом году только на нескольких участках. Связано это с заменой ограждений на новые для улучшения внешнего облика города, а также в целях приведения к единому вешнему виду облика Сургута. Кроме этого, ограждения демонтируются, где их дублирует живая изгородь. Также будут приведены в порядок разрушенные конструкции», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нефтеюганска выпрашивают у мэра пляж. Жители Нефтеюганска не понимают, почему за много лет в городе не построили зону отдыха у воды. Они обратились через социальные сети к главе города с просьбой решить их проблему. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте жители недовольны, что власти города тратят бюджет муниципалитета на замену ограждений, установленных в прошлом году. Пост с названием «Куда смотрит прокуратура!» появился в социально сети «ВКонтакте» в группе «Регион-86|Сургут». «У нас, видимо, в Сургуте бюджет резиновый? Поставили заборы в прошлом году, потом сменился глава жилищно-коммунального департамента и тут же начали опять менять заборы. Для чего вы [администрация] в прошлом году ставили эти заборы, а сейчас их демонтируете? И куда девать их будут им всего год? Рабочие говорят, что вместо старых новые поставят», — заявляет автор поста. В администрации Сургута журналисту URA.RU заявили, что автор поста не совсем прав. Заборы действительно меняются, но на это есть веские причины. «Ограждения черного цвета было установлено в 2018 году. Демонтируют его в этом году только на нескольких участках. Связано это с заменой ограждений на новые для улучшения внешнего облика города, а также в целях приведения к единому вешнему виду облика Сургута. Кроме этого, ограждения демонтируются, где их дублирует живая изгородь. Также будут приведены в порядок разрушенные конструкции», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нефтеюганска выпрашивают у мэра пляж. Жители Нефтеюганска не понимают, почему за много лет в городе не построили зону отдыха у воды. Они обратились через социальные сети к главе города с просьбой решить их проблему.