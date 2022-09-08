Блогер из Нижневартовска (ХМАО) с помощью нейросети нарисовал город будущего, пофантазировав на тему прилета инопланетян и внешнего вида Нижневартовска в 2070 году. Фотографии того, что получилось, он опубликовал в своем аккаунте «Типичный краб».
«На днях мы узнали о существовании нейросети, которая рисует вполне годные картинки. И попросили ее изобразить некоторые мечты вартовчан и просто задали темы для рисунков связанные с Нижневартовском», — написал «Краб».
На иллюстрациях, кроме фантазий на тему прилета инопланетян, есть и стилизованный «мэр, наблюдающий за вартовчанами» и Нижневартовск с домами в виде грибов, как отсылка к проекту властей Нижневартовска, за которые их активно критиковали жители, о чем URA.RU сообщало ранее.
Фото: аккаунт «Типичный краб» в социальной сети Вконтакте
Фото: аккаунт «Типичный краб» в социальной сети Вконтакте
Фото: аккаунт «Типичный краб» в социальной сети Вконтакте
Фото: аккаунт «Типичный краб» в социальной сети Вконтакте
Блогер из Нижневартовска (ХМАО) с помощью нейросети нарисовал город будущего, пофантазировав на тему прилета инопланетян и внешнего вида Нижневартовска в 2070 году. Фотографии того, что получилось, он опубликовал в своем аккаунте «Типичный краб».
«На днях мы узнали о существовании нейросети, которая рисует вполне годные картинки. И попросили ее изобразить некоторые мечты вартовчан и просто задали темы для рисунков связанные с Нижневартовском», — написал «Краб». На иллюстрациях, кроме фантазий на тему прилета инопланетян, есть и стилизованный «мэр, наблюдающий за вартовчанами» и Нижневартовск с домами в виде грибов, как отсылка к проекту властей Нижневартовска, за которые их активно критиковали жители, о чем URA.RU сообщало ранее.