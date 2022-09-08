08 сентября 2022

Блогер с помощью нейросети нарисовал Нижневартовск будущего. Фото

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Виды города. Нижневартовск, дзержинский феликс, город нижневартовск, управление мвд рф по нижневартовску
Нейросеть «дорисовала» пришествие инопланетян в Нижневартовск Фото:

Блогер из Нижневартовска (ХМАО) с помощью нейросети нарисовал город будущего, пофантазировав на тему прилета инопланетян и внешнего вида Нижневартовска в 2070 году. Фотографии того, что получилось, он опубликовал в своем аккаунте «Типичный краб».

«На днях мы узнали о существовании нейросети, которая рисует вполне годные картинки. И попросили ее изобразить некоторые мечты вартовчан и просто задали темы для рисунков связанные с Нижневартовском», — написал «Краб».

На иллюстрациях, кроме фантазий на тему прилета инопланетян, есть и стилизованный «мэр, наблюдающий за вартовчанами» и Нижневартовск с домами в виде грибов, как отсылка к проекту властей Нижневартовска, за которые их активно критиковали жители, о чем URA.RU сообщало ранее.

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Блогер из Нижневартовска (ХМАО) с помощью нейросети нарисовал город будущего, пофантазировав на тему прилета инопланетян и внешнего вида Нижневартовска в 2070 году. Фотографии того, что получилось, он опубликовал в своем аккаунте «Типичный краб». «На днях мы узнали о существовании нейросети, которая рисует вполне годные картинки. И попросили ее изобразить некоторые мечты вартовчан и просто задали темы для рисунков связанные с Нижневартовском», — написал «Краб». На иллюстрациях, кроме фантазий на тему прилета инопланетян, есть и стилизованный «мэр, наблюдающий за вартовчанами» и Нижневартовск с домами в виде грибов, как отсылка к проекту властей Нижневартовска, за которые их активно критиковали жители, о чем URA.RU сообщало ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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