Блогер с помощью нейросети нарисовал Нижневартовск будущего. Фото

09 сентября 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Нейросеть «дорисовала» пришествие инопланетян в Нижневартовск Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Блогер из Нижневартовска (ХМАО) с помощью нейросети нарисовал город будущего, пофантазировав на тему прилета инопланетян и внешнего вида Нижневартовска в 2070 году. Фотографии того, что получилось, он опубликовал в своем аккаунте «Типичный краб».



«На днях мы узнали о существовании нейросети, которая рисует вполне годные картинки. И попросили ее изобразить некоторые мечты вартовчан и просто задали темы для рисунков связанные с Нижневартовском», — написал «Краб». На иллюстрациях, кроме фантазий на тему прилета инопланетян, есть и стилизованный «мэр, наблюдающий за вартовчанами» и Нижневартовск с домами в виде грибов, как отсылка к проекту властей Нижневартовска, за которые их активно критиковали жители, о чем URA.RU сообщало ранее. Фото: аккаунт «Типичный краб» в социальной сети Вконтакте Фото: аккаунт «Типичный краб» в социальной сети Вконтакте Фото: аккаунт «Типичный краб» в социальной сети Вконтакте Фото: аккаунт «Типичный краб» в социальной сети Вконтакте

Блогер из Нижневартовска (ХМАО) с помощью нейросети нарисовал город будущего, пофантазировав на тему прилета инопланетян и внешнего вида Нижневартовска в 2070 году. Фотографии того, что получилось, он опубликовал в своем аккаунте «Типичный краб». «На днях мы узнали о существовании нейросети, которая рисует вполне годные картинки. И попросили ее изобразить некоторые мечты вартовчан и просто задали темы для рисунков связанные с Нижневартовском», — написал «Краб». На иллюстрациях, кроме фантазий на тему прилета инопланетян, есть и стилизованный «мэр, наблюдающий за вартовчанами» и Нижневартовск с домами в виде грибов, как отсылка к проекту властей Нижневартовска, за которые их активно критиковали жители, о чем URA.RU сообщало ранее.