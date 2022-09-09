09 сентября 2022

Три человека пострадали при столкновении маршруток в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, гаи, полиция, гибдд, маршрутка, дпс, дорога, городской транспорт
Виновник аварии с места ДТП скрылся Фото:

Автомобильная авария с участием двух маршрутных такси произошла в Челябинске. В районе лакокрасочного завода столкнулись автобусы 34 и 92 маршрутов.

«Два маршрутных такси двигались в попутном направлении на соседних полосах. Перед одним из них резко затормозил легковой автомобиль. Водитель маршрутки вынужденно съехал в сторону, где столкнулся с другим маршрутным такси», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

В результате ДТП пострадали три пассажира, в том числе восьмилетний ребенок. Водитель легкового автомобиля, спровоцировавший аварию, с места происшествия скрылся. Его разыскивают. ГИБДД ведет разбирательство по факту автомобильной аварии.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Автомобильная авария с участием двух маршрутных такси произошла в Челябинске. В районе лакокрасочного завода столкнулись автобусы 34 и 92 маршрутов. «Два маршрутных такси двигались в попутном направлении на соседних полосах. Перед одним из них резко затормозил легковой автомобиль. Водитель маршрутки вынужденно съехал в сторону, где столкнулся с другим маршрутным такси», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска. В результате ДТП пострадали три пассажира, в том числе восьмилетний ребенок. Водитель легкового автомобиля, спровоцировавший аварию, с места происшествия скрылся. Его разыскивают. ГИБДД ведет разбирательство по факту автомобильной аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...