Автомобильная авария с участием двух маршрутных такси произошла в Челябинске. В районе лакокрасочного завода столкнулись автобусы 34 и 92 маршрутов.
«Два маршрутных такси двигались в попутном направлении на соседних полосах. Перед одним из них резко затормозил легковой автомобиль. Водитель маршрутки вынужденно съехал в сторону, где столкнулся с другим маршрутным такси», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
В результате ДТП пострадали три пассажира, в том числе восьмилетний ребенок. Водитель легкового автомобиля, спровоцировавший аварию, с места происшествия скрылся. Его разыскивают. ГИБДД ведет разбирательство по факту автомобильной аварии.
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