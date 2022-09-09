Виновник аварии с места ДТП скрылся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобильная авария с участием двух маршрутных такси произошла в Челябинске. В районе лакокрасочного завода столкнулись автобусы 34 и 92 маршрутов.

«Два маршрутных такси двигались в попутном направлении на соседних полосах. Перед одним из них резко затормозил легковой автомобиль. Водитель маршрутки вынужденно съехал в сторону, где столкнулся с другим маршрутным такси», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

В результате ДТП пострадали три пассажира, в том числе восьмилетний ребенок. Водитель легкового автомобиля, спровоцировавший аварию, с места происшествия скрылся. Его разыскивают. ГИБДД ведет разбирательство по факту автомобильной аварии.