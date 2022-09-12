Тюменка призналась в жестоком убийстве мужа

Тюменка, зарубившая летом 2022 года мужа топором во время ссоры, признала свою вину. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«В Тобольском районном суде состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении жительницы Тобольского района Любови Анисимовой. Подсудимая вину в содеянном признает», — передает пресс-служба.
Суд продлил ей срок содержания под стражей на период судебного разбирательства до 28 февраля 2023 года. Жительница Тюменской области обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.
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Тюменка, зарубившая летом 2022 года мужа топором во время ссоры, признала свою вину. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тобольском районном суде состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении жительницы Тобольского района Любови Анисимовой. Подсудимая вину в содеянном признает», — передает пресс-служба. Суд продлил ей срок содержания под стражей на период судебного разбирательства до 28 февраля 2023 года. Жительница Тюменской области обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Ранее URA.RU писало о том, что 56-летняя жительница Тюменской области зарубила мужа топором. Тело она спрятала в погребе их дома, где оно пролежало несколько дней.