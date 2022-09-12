Тюменка призналась в жестоком убийстве мужа

13 сентября 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Как стало известно, жительница Тобольского района зарубила супруга топором во время ссоры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Тюменка, зарубившая летом 2022 года мужа топором во время ссоры, признала свою вину. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тобольском районном суде состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении жительницы Тобольского района Любови Анисимовой. Подсудимая вину в содеянном признает», — передает пресс-служба. Суд продлил ей срок содержания под стражей на период судебного разбирательства до 28 февраля 2023 года. Жительница Тюменской области обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Ранее URA.RU писало о том, что 56-летняя жительница Тюменской области зарубила мужа топором. Тело она спрятала в погребе их дома, где оно пролежало несколько дней.

Тюменка, зарубившая летом 2022 года мужа топором во время ссоры, признала свою вину. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тобольском районном суде состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении жительницы Тобольского района Любови Анисимовой. Подсудимая вину в содеянном признает», — передает пресс-служба. Суд продлил ей срок содержания под стражей на период судебного разбирательства до 28 февраля 2023 года. Жительница Тюменской области обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Ранее URA.RU писало о том, что 56-летняя жительница Тюменской области зарубила мужа топором. Тело она спрятала в погребе их дома, где оно пролежало несколько дней.