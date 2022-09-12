12 сентября 2022
11 сентября 2022

В Сургуте бывший участковый получил 4 года колонии за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Отбывать наказание бывший полицейский будет в колонии общего режима Фото:

В Сургуте суд приговорил к 4 годам лишения свободы экс-полицейского за получение взяток. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Участковый уполномоченный полиции, являясь должностным лицом, в 2019 году на систематической основе получал от предпринимателей, осуществляющих розничную продажу продуктов питания на территории Сургута, денежные средства. Деньги он брал за покровительство, бездействие и попустительство по службе деятельности индивидуальных предпринимателей», — сообщили в ведомстве.

Общая сумма взяток составила свыше 200 тысяч рублей. Суд признал подсудимого виновным и помимо 4 лет лишения свободы назначил ему штраф в размере 750 тысяч рублей. Кроме этого виновному запрещено 3 года занимать должности в правоохранительных органах.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутский ОМОН поймал гаишника на взятке. Выявили недобросовестного представителя полиции сотрудники собственной безопасности управления МВД по ХМАО. В задержании подозреваемо им помогал ОМОН.

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В Сургуте суд приговорил к 4 годам лишения свободы экс-полицейского за получение взяток. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Участковый уполномоченный полиции, являясь должностным лицом, в 2019 году на систематической основе получал от предпринимателей, осуществляющих розничную продажу продуктов питания на территории Сургута, денежные средства. Деньги он брал за покровительство, бездействие и попустительство по службе деятельности индивидуальных предпринимателей», — сообщили в ведомстве. Общая сумма взяток составила свыше 200 тысяч рублей. Суд признал подсудимого виновным и помимо 4 лет лишения свободы назначил ему штраф в размере 750 тысяч рублей. Кроме этого виновному запрещено 3 года занимать должности в правоохранительных органах. Ранее URA.RU сообщало, что сургутский ОМОН поймал гаишника на взятке. Выявили недобросовестного представителя полиции сотрудники собственной безопасности управления МВД по ХМАО. В задержании подозреваемо им помогал ОМОН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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