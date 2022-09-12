В Сургуте бывший участковый получил 4 года колонии за взятки

13 сентября 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Отбывать наказание бывший полицейский будет в колонии общего режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте суд приговорил к 4 годам лишения свободы экс-полицейского за получение взяток. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Участковый уполномоченный полиции, являясь должностным лицом, в 2019 году на систематической основе получал от предпринимателей, осуществляющих розничную продажу продуктов питания на территории Сургута, денежные средства. Деньги он брал за покровительство, бездействие и попустительство по службе деятельности индивидуальных предпринимателей», — сообщили в ведомстве. Общая сумма взяток составила свыше 200 тысяч рублей. Суд признал подсудимого виновным и помимо 4 лет лишения свободы назначил ему штраф в размере 750 тысяч рублей. Кроме этого виновному запрещено 3 года занимать должности в правоохранительных органах. Ранее URA.RU сообщало, что сургутский ОМОН поймал гаишника на взятке. Выявили недобросовестного представителя полиции сотрудники собственной безопасности управления МВД по ХМАО. В задержании подозреваемо им помогал ОМОН.

В Сургуте суд приговорил к 4 годам лишения свободы экс-полицейского за получение взяток. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Участковый уполномоченный полиции, являясь должностным лицом, в 2019 году на систематической основе получал от предпринимателей, осуществляющих розничную продажу продуктов питания на территории Сургута, денежные средства. Деньги он брал за покровительство, бездействие и попустительство по службе деятельности индивидуальных предпринимателей», — сообщили в ведомстве. Общая сумма взяток составила свыше 200 тысяч рублей. Суд признал подсудимого виновным и помимо 4 лет лишения свободы назначил ему штраф в размере 750 тысяч рублей. Кроме этого виновному запрещено 3 года занимать должности в правоохранительных органах. Ранее URA.RU сообщало, что сургутский ОМОН поймал гаишника на взятке. Выявили недобросовестного представителя полиции сотрудники собственной безопасности управления МВД по ХМАО. В задержании подозреваемо им помогал ОМОН.