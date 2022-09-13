В Курганской области смертность от COVID выросла в семь раз с начала сентября

В регионе зафиксировали рост количества летальных случаев от COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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С начала сентября в Курганской области от коронавирусной инфекции скончались семь человек. Это в семь раз больше, чем количество смертей от COVID, зарегистрированных в августе. Данные размещены на портале «Стопкоронавирус.рф».

«Оперативные данные на 13 сентября: в Курганской области с начала месяца зарегистрировано семь летальных случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в августе был один смертельный случай). Количество выявленных случаев заболевания в сентябре колебалось от 218 до 330 в сутки. За 12 сентября выявлено 280 новых случаев инфекции, 19 человек госпитализированы», — указано на портале «Стопкоронавирус.рф».

По информации управления Роспотребнадзора по Курганской области, за последние сутки в регионе с диагнозом COVID-19 госпитализированы 22 человека, выписаны по выздоровлению из поликлиник и стационаров 523 человека. Охват тестированием составил 307,1 на 100 тыс. населения.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области растет смертность от коронавирусной инфекции. В депздраве сообщили, что ситуация в регионе полностью соответствует эпидемиологической ситуации в РФ в текущем периоде. Заболеваемость обусловлена циркуляцией коронавируса геновариант «Омикрон».