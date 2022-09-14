Евгений Миронов пригласил Коми-Пермяцкий театр на московский фестиваль

Коми-Пермяцкий драматический театр из Кудымкара станет участником первого фестиваля искусств «Горький в Парке Горького», который посвящен жизни и творчеству Максима Горького. Арт-директором фестиваля выступает народный артист России Евгений Миронов. Пермяки покажут московским зрителям спектакль «Девушка и Смерть», рассказали URA.RU в театре.
«Первый фестиваль искусств „Горький в Парке Горького“, посвященный жизни и творчеству писателя, поэта и драматурга Максима Горького, пройдет с 16 по 18 сентября в Москве. Коми-Пермяцкий национальный драматический театр покажет спектакль „Девушка и Смерть“», — говорится в сообщении театра.
За три дня кроме показа пермского спектакля зрителей ждут более 70 мероприятий: концертов, премьер спектаклей, выставок, лекций, кинопоказов. Откроется фестиваль концертом Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России.
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