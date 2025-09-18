Жители Пермского края, поддержавшие Дмитрия Махонина на выборах, доверили главе региона представлять их интересы. Об этом на церемонии инаугурации заявил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. В своей речи Комаров также напомнил губернатору об основных задачах, поставленных президентом России. Главная из них — повышение уровня жизни градан.
«Жители вновь доверили Вам в ближайшие пять лет представлять их интересы, улучшать качество жизни и развивать регион […]. В дальнейшем необходимо сделать акцент на достижении национальных целей развития, обозначенных главой государства на перспективу до 2036 года. И главная из них — укрепление здоровья и улучшение жизни граждан», — отметил Комаров. Церемония вступления Махонина в должность губернатора Прикамья прошла в большом зале филармонии (КДЦ). URA.RU вело прямую трансляцию торжественного мероприятия.
