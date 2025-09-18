Полпред Комаров напомнил Махонину на инаугурации о задачах, поставленных Путиным. Фото

Полпред Комаров поздравил Махонина с вступлением в должность губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Махонин поблагодарил жителей региона за оказанное ему доверие
Дмитрий Махонин поблагодарил жителей региона за оказанное ему доверие Фото:

Жители Пермского края, поддержавшие Дмитрия Махонина на выборах, доверили главе региона представлять их интересы. Об этом на церемонии инаугурации заявил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. В своей речи Комаров также напомнил губернатору об основных задачах, поставленных президентом России. Главная из них — повышение уровня жизни градан.

«Жители вновь доверили Вам в ближайшие пять лет представлять их интересы, улучшать качество жизни и развивать регион […]. В дальнейшем необходимо сделать акцент на достижении национальных целей развития, обозначенных главой государства на перспективу до 2036 года. И главная из них — укрепление здоровья и улучшение жизни граждан», — отметил Комаров. Церемония вступления Махонина в должность губернатора Прикамья прошла в большом зале филармонии (КДЦ). URA.RU вело прямую трансляцию торжественного мероприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Пермского края, поддержавшие Дмитрия Махонина на выборах, доверили главе региона представлять их интересы. Об этом на церемонии инаугурации заявил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. В своей речи Комаров также напомнил губернатору об основных задачах, поставленных президентом России. Главная из них — повышение уровня жизни градан. «Жители вновь доверили Вам в ближайшие пять лет представлять их интересы, улучшать качество жизни и развивать регион […]. В дальнейшем необходимо сделать акцент на достижении национальных целей развития, обозначенных главой государства на перспективу до 2036 года. И главная из них — укрепление здоровья и улучшение жизни граждан», — отметил Комаров. Церемония вступления Махонина в должность губернатора Прикамья прошла в большом зале филармонии (КДЦ). URA.RU вело прямую трансляцию торжественного мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...