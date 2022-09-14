Умер экс-глава депрессивного села ЯНАО

Умер бывший мэр села Газ-Сале (ЯНАО) Иван Заборный. Об этом сообщается в официальной группе администрации Тазовского района в социальной сети «ВКонтакте».
«Администрация села Газ-Сале выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Заборного Ивана Мирославовича. Скоропостижно ушел из жизни лучший муж, заботливый отец, преданный друг и уважаемый коллега. Более 10 лет Иван Мирославович возглавлял Администрацию муниципального образования село Газ-Сале», — говорится в сообщении.
Прощание с Заборным пройдет 16 сентября в Тюмени. Прощальная панихида в Газ-Сале состоится 17 сентября.
За последнее время в Газ-Сале закрылись почти все предприятия, предоставляющие рабочие места, поэтому в народе его прозвали депрессивным. Большенство жителей села хотят переехать в другие муниципалитеты.
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