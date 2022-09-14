14 сентября 2022
13 сентября 2022

Умер экс-глава депрессивного села ЯНАО

Бывший руководитель ямальского села Газ-Сале Иван Заборный скончался в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощальная панихида в Газ-Сале пройдет 17 сентября Фото:

Умер бывший мэр села Газ-Сале (ЯНАО) Иван Заборный. Об этом сообщается в официальной группе администрации Тазовского района в социальной сети «ВКонтакте».

«Администрация села Газ-Сале выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Заборного Ивана Мирославовича. Скоропостижно ушел из жизни лучший муж, заботливый отец, преданный друг и уважаемый коллега. Более 10 лет Иван Мирославович возглавлял Администрацию муниципального образования село Газ-Сале», — говорится в сообщении.

Прощание с Заборным пройдет 16 сентября в Тюмени. Прощальная панихида в Газ-Сале состоится 17 сентября.

За последнее время в Газ-Сале закрылись почти все предприятия, предоставляющие рабочие места, поэтому в народе его прозвали депрессивным. Большенство жителей села хотят переехать в другие муниципалитеты.

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Умер бывший мэр села Газ-Сале (ЯНАО) Иван Заборный. Об этом сообщается в официальной группе администрации Тазовского района в социальной сети «ВКонтакте». «Администрация села Газ-Сале выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Заборного Ивана Мирославовича. Скоропостижно ушел из жизни лучший муж, заботливый отец, преданный друг и уважаемый коллега. Более 10 лет Иван Мирославович возглавлял Администрацию муниципального образования село Газ-Сале», — говорится в сообщении. Прощание с Заборным пройдет 16 сентября в Тюмени. Прощальная панихида в Газ-Сале состоится 17 сентября. За последнее время в Газ-Сале закрылись почти все предприятия, предоставляющие рабочие места, поэтому в народе его прозвали депрессивным. Большенство жителей села хотят переехать в другие муниципалитеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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