В Тегеране во время стрельбы погибли судьи, которые вели дело о терроризме

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У здания Верховного суда в Тегеране произошла стрельба
У здания Верховного суда в Тегеране произошла стрельба Фото:

В Тегеране у здания Верховного суда Ирана убили двух судей, которые вели дела лиц подозреваемых в терроризме. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу судебной власти республики. 

«Убиты двое судей, один ранен, власти расценивают нападение как теракт», — передает агентство. Отмечается. что погибшие отвечали за ведение дел лиц, подозреваемых в шпионаже и терроризме. 

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В Тегеране у здания Верховного суда Ирана убили двух судей, которые вели дела лиц подозреваемых в терроризме. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу судебной власти республики.  «Убиты двое судей, один ранен, власти расценивают нападение как теракт», — передает агентство. Отмечается. что погибшие отвечали за ведение дел лиц, подозреваемых в шпионаже и терроризме. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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