В Тегеране во время стрельбы погибли судьи, которые вели дело о терроризме

У здания Верховного суда в Тегеране произошла стрельба
В Тегеране у здания Верховного суда Ирана убили двух судей, которые вели дела лиц подозреваемых в терроризме. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу судебной власти республики.
«Убиты двое судей, один ранен, власти расценивают нападение как теракт», — передает агентство. Отмечается. что погибшие отвечали за ведение дел лиц, подозреваемых в шпионаже и терроризме.
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