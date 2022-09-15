«Сима-ленд» превратил обычный футбольный матч в яркий флешмоб. Видео

«Сима-ленд» устроил флешмоб на футбольном стадионе в Компрессорном

16 сентября 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

Саму игру предваряло красочное шоу Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания «Сима-ленд» устроила спортивный праздник из простого футбольного матча в микрорайоне Компрессорный. Как рассказали URA.RU организаторы матча, на поле сразились команды из отдела разработок и отдела продаж компании. Посмотреть на игру собрались десятки человек. И вряд ли пожалели: судя по видео, были и голы, и эпичные падения от подкатов. «И не планировалось чего-то такого, простой товарищеский матч — команда на команду. А ребята устроили сюрприз и сделали настоящий праздник!» — поделился эмоциями создатель компании, меценат Андрей Симановский. Завершился вечер флешмобом под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!». И групповым фото. Такие флешмобы «Сима-ленд» проводит регулярно. Например, к началу нового учебного года несколько тысяч сотрудников компании танцевали, слушали музыку и смотрели свои архивные фото из первого класса.

Компания «Сима-ленд» устроила спортивный праздник из простого футбольного матча в микрорайоне Компрессорный. Как рассказали URA.RU организаторы матча, на поле сразились команды из отдела разработок и отдела продаж компании. Посмотреть на игру собрались десятки человек. И вряд ли пожалели: судя по видео, были и голы, и эпичные падения от подкатов. «И не планировалось чего-то такого, простой товарищеский матч — команда на команду. А ребята устроили сюрприз и сделали настоящий праздник!» — поделился эмоциями создатель компании, меценат Андрей Симановский. Завершился вечер флешмобом под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!». И групповым фото. Такие флешмобы «Сима-ленд» проводит регулярно. Например, к началу нового учебного года несколько тысяч сотрудников компании танцевали, слушали музыку и смотрели свои архивные фото из первого класса.