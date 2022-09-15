Компания «Сима-ленд» устроила спортивный праздник из простого футбольного матча в микрорайоне Компрессорный. Как рассказали URA.RU организаторы матча, на поле сразились команды из отдела разработок и отдела продаж компании.
Посмотреть на игру собрались десятки человек. И вряд ли пожалели: судя по видео, были и голы, и эпичные падения от подкатов. «И не планировалось чего-то такого, простой товарищеский матч — команда на команду. А ребята устроили сюрприз и сделали настоящий праздник!» — поделился эмоциями создатель компании, меценат Андрей Симановский.
Завершился вечер флешмобом под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!». И групповым фото.
Такие флешмобы «Сима-ленд» проводит регулярно. Например, к началу нового учебного года несколько тысяч сотрудников компании танцевали, слушали музыку и смотрели свои архивные фото из первого класса.
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