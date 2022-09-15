15 сентября 2022

«Сима-ленд» превратил обычный футбольный матч в яркий флешмоб. Видео

«Сима-ленд» устроил флешмоб на футбольном стадионе в Компрессорном
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
Саму игру предваряло красочное шоу Фото:

Компания «Сима-ленд» устроила спортивный праздник из простого футбольного матча в микрорайоне Компрессорный. Как рассказали URA.RU организаторы матча, на поле сразились команды из отдела разработок и отдела продаж компании.

Посмотреть на игру собрались десятки человек. И вряд ли пожалели: судя по видео, были и голы, и эпичные падения от подкатов. «И не планировалось чего-то такого, простой товарищеский матч — команда на команду. А ребята устроили сюрприз и сделали настоящий праздник!» — поделился эмоциями создатель компании, меценат Андрей Симановский.

Завершился вечер флешмобом под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!». И групповым фото.

Такие флешмобы «Сима-ленд» проводит регулярно. Например, к началу нового учебного года несколько тысяч сотрудников компании танцевали, слушали музыку и смотрели свои архивные фото из первого класса.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Компания «Сима-ленд» устроила спортивный праздник из простого футбольного матча в микрорайоне Компрессорный. Как рассказали URA.RU организаторы матча, на поле сразились команды из отдела разработок и отдела продаж компании. Посмотреть на игру собрались десятки человек. И вряд ли пожалели: судя по видео, были и голы, и эпичные падения от подкатов. «И не планировалось чего-то такого, простой товарищеский матч — команда на команду. А ребята устроили сюрприз и сделали настоящий праздник!» — поделился эмоциями создатель компании, меценат Андрей Симановский. Завершился вечер флешмобом под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!». И групповым фото. Такие флешмобы «Сима-ленд» проводит регулярно. Например, к началу нового учебного года несколько тысяч сотрудников компании танцевали, слушали музыку и смотрели свои архивные фото из первого класса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...