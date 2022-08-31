Тысячи сотрудников «Сима-Ленда» провели флешмоб ко Дню знаний. Фото

01 сентября 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Во флешмобе поучаствовали около трех тысяч сотрудников Фото: «Сима-Ленд» Около трех тысяч сотрудников «Сима-Ленда» устроили массовый флешмоб, посвященный Дню знаний, станцевали и посмотрели свои архивные фото из первого класса. Об этом URA.RU сообщил представитель компании. «Сотрудники решили отметить День знаний, потому что этот праздник ассоциируется у них с теплыми воспоминаниями. К тому же у кого-то есть дети, которые ходят в школу. На флешмобе сотрудники потанцевали и послушали музыку», — рассказали в «Сима-Ленде». Кроме этого, во время праздника в зале компании выводились на большие экраны фотографии первоклассников, которым предстоит пойти на первый урок. Транслировались и архивные фото сотрудников из их детства. На мероприятии собрались около трех тысяч человек. Ранее работники «Сима-Ленда» устроили флешмоб в день 20-летних отношений с китайским городом Гуанчжоу, который объявлен побратимом с Екатеринбургом. Акция проводилась в центре города — на Плотинке. Фото: «Сима-Ленд» Фото: «Сима-Ленд» Фото: «Сима-Ленд» Фото: «Сима-Ленд» Фото: «Сима-Ленд» Фото: «Сима-Ленд»

Около трех тысяч сотрудников «Сима-Ленда» устроили массовый флешмоб, посвященный Дню знаний, станцевали и посмотрели свои архивные фото из первого класса. Об этом URA.RU сообщил представитель компании. «Сотрудники решили отметить День знаний, потому что этот праздник ассоциируется у них с теплыми воспоминаниями. К тому же у кого-то есть дети, которые ходят в школу. На флешмобе сотрудники потанцевали и послушали музыку», — рассказали в «Сима-Ленде». Кроме этого, во время праздника в зале компании выводились на большие экраны фотографии первоклассников, которым предстоит пойти на первый урок. Транслировались и архивные фото сотрудников из их детства. На мероприятии собрались около трех тысяч человек. Ранее работники «Сима-Ленда» устроили флешмоб в день 20-летних отношений с китайским городом Гуанчжоу, который объявлен побратимом с Екатеринбургом. Акция проводилась в центре города — на Плотинке.