Байден пригрозил РФ «последствиями» в случае применения ядерного оружия

17 сентября 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

Как утверждает Байден, Россия станет «изгоем» в случае применения ядерного оружия Фото: Официальный сайт президента Украины Россию ждут последствия в случае, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Такое заявление озвучил президент США Джо Байден. «Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу CBS. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также утверждал, что все заявления о намерениях России применить ядерное оружие на Украине являются ложью и «вбросами». В то же время посольство РФ в США предупреждало, что антироссийская политика Вашингтона может повлечь за собой прямое ядерное столкновение России и Штатов.

Россию ждут последствия в случае, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Такое заявление озвучил президент США Джо Байден. «Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу CBS. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также утверждал, что все заявления о намерениях России применить ядерное оружие на Украине являются ложью и «вбросами». В то же время посольство РФ в США предупреждало, что антироссийская политика Вашингтона может повлечь за собой прямое ядерное столкновение России и Штатов.