В Кургане прошла церемония открытия массовых соревнований «Кросс нации». Информация появилась в группе «Спорт в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».
«Состоялась торжественная церемония открытия областных массовых соревнований, посвященных Всероссийскому дню бега „Кросс нации“. Участие в состязаниях принимают порядка 1000 жителей и гостей города», — указано в сообщении.
Всероссийский день бега проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Цель соревнований — привлечение населения страны к регулярным занятиям физической культурой.
URA.RU сообщало ранее, что в Екатеринбурге перекрыли движение на центральных улицах на несколько часов из-за этого события. Также корреспонденты агентства писали, что мэр из ХМАО принял участие в массовом забеге.
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Фото: VK «Спорт в Курганской области»
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Фото: VK «Спорт в Курганской области»
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В Кургане прошла церемония открытия массовых соревнований «Кросс нации». Информация появилась в группе «Спорт в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «Состоялась торжественная церемония открытия областных массовых соревнований, посвященных Всероссийскому дню бега „Кросс нации“. Участие в состязаниях принимают порядка 1000 жителей и гостей города», — указано в сообщении. Всероссийский день бега проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Цель соревнований — привлечение населения страны к регулярным занятиям физической культурой. URA.RU сообщало ранее, что в Екатеринбурге перекрыли движение на центральных улицах на несколько часов из-за этого события. Также корреспонденты агентства писали, что мэр из ХМАО принял участие в массовом забеге.