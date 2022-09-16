16 сентября 2022
15 сентября 2022

Курганцы присоединились к всероссийским спортивным состязаниям. Фото

В Кургане стартовал «Кросс нации-2022»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кросс наций 2019. Екатеринбург, куйвашев евгений, спорт, забег, колобков павел, кросс нации
«Кросс нации» ежегодно проводится во многих города РФ Фото:

В Кургане прошла церемония открытия массовых соревнований «Кросс нации». Информация появилась в группе «Спорт в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Состоялась торжественная церемония открытия областных массовых соревнований, посвященных Всероссийскому дню бега „Кросс нации“. Участие в состязаниях принимают порядка 1000 жителей и гостей города», — указано в сообщении.

Всероссийский день бега проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Цель соревнований — привлечение населения страны к регулярным занятиям физической культурой.

URA.RU сообщало ранее, что в Екатеринбурге перекрыли движение на центральных улицах на несколько часов из-за этого события. Также корреспонденты агентства писали, что мэр из ХМАО принял участие в массовом забеге.

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В Кургане прошла церемония открытия массовых соревнований «Кросс нации». Информация появилась в группе «Спорт в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «Состоялась торжественная церемония открытия областных массовых соревнований, посвященных Всероссийскому дню бега „Кросс нации“. Участие в состязаниях принимают порядка 1000 жителей и гостей города», — указано в сообщении. Всероссийский день бега проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Цель соревнований — привлечение населения страны к регулярным занятиям физической культурой. URA.RU сообщало ранее, что в Екатеринбурге перекрыли движение на центральных улицах на несколько часов из-за этого события. Также корреспонденты агентства писали, что мэр из ХМАО принял участие в массовом забеге.
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