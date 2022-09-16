Курганцы присоединились к всероссийским спортивным состязаниям. Фото

В Кургане стартовал «Кросс нации-2022»

17 сентября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

«Кросс нации» ежегодно проводится во многих города РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане прошла церемония открытия массовых соревнований «Кросс нации». Информация появилась в группе «Спорт в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «Состоялась торжественная церемония открытия областных массовых соревнований, посвященных Всероссийскому дню бега „Кросс нации“. Участие в состязаниях принимают порядка 1000 жителей и гостей города», — указано в сообщении. Всероссийский день бега проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Цель соревнований — привлечение населения страны к регулярным занятиям физической культурой. URA.RU сообщало ранее, что в Екатеринбурге перекрыли движение на центральных улицах на несколько часов из-за этого события. Также корреспонденты агентства писали, что мэр из ХМАО принял участие в массовом забеге. В последние годы спортивные массовые мероприятия стали привычной частью общественной жизнью Фото: VK «Спорт в Курганской области» Болельщики поддерживают юных спортсменов Фото: VK «Спорт в Курганской области»

В Кургане прошла церемония открытия массовых соревнований «Кросс нации». Информация появилась в группе «Спорт в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «Состоялась торжественная церемония открытия областных массовых соревнований, посвященных Всероссийскому дню бега „Кросс нации“. Участие в состязаниях принимают порядка 1000 жителей и гостей города», — указано в сообщении. Всероссийский день бега проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Цель соревнований — привлечение населения страны к регулярным занятиям физической культурой. URA.RU сообщало ранее, что в Екатеринбурге перекрыли движение на центральных улицах на несколько часов из-за этого события. Также корреспонденты агентства писали, что мэр из ХМАО принял участие в массовом забеге.