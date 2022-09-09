Мэр из ХМАО принял участие в массовом забеге

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в массовом забеге всероссийского «Кросса нации». Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Я с удовольствием принял участие в массовом забеге. Считаю своим долгом вносить вклад в пропаганду здорового образа жизни», — написал Маненков.
В Белоярском районе забег собрал более 700 участников всех возрастов. Участники забега могли побороться за призы и приобщиться к массовому спорту.
Ранее URA.RU рассказало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков и директор департамента спорта и физической культуры ХМАО Сергей Артамонов приняли участие в «Забег.РФ». Они должны были преодолеть дистанцию в 10 километров.
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