Юный фанат Путина из Перми претендует на новый мировой рекорд

Девятилетний Илья Волегов из Перми заявился на новый мировой рекорд

Девятилетний мальчик претендует уже на второй мировой рекорд (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Девятилетний пермяк Илья Волегов, который называет себя патриотом России и фанатом президента Владимира Путина, претендует на официальное звание рекордсмена по подтягиванию среди детей. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал видео, где подтягивается на турнике за 2 минуты 49 раз.

«На этот раз он смог подтянуться 49 раз подряд, чем превысил предыдущую планку среди мальчиков на 8 подъемов. Сейчас юный рекордсмен и его родители ждут, когда их заявку примет и рассмотрит оргкомитет Книги Рекордов Гиннесса», — написано под видео, опубликованном на странице Ильи Волегова.

Его пост также опубликовали «ВКонтакте» в официальной группе школы — лицея №5, где учится мальчик, с подписью «в Сети появилось видео нового рекорда нашего ученика». Ранее URA.RU сообщало, что третьеклассник-патриот побил рекорд по отжиманию от пола на ладонях, выполнив 114 повторений за 60 секунд. Папа мальчика Владимир Волегов рассказал, что сын с 5 лет занимается дзюдо и греко-римской борьбой, а также признался, что сын любит президента Владимира Путина, уважает Рамзана Кадырова и поддерживает солдат, которые участвуют в специальной операции на Украине. Из-за своей позиции мальчик неоднократно получал угрозы в свой адрес.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ. В качестве ее главных целей президент Владимир Путин заявил помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.