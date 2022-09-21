В Китае предрекли, что США подорвутся на своем же «минном поле»

Global Times: аномальное повышение курса доллара приведет США к краху

Экономическая политика американских властей может сыграть против США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аномальное повышение курса доллара в связи с ростом процентных ставок негативно сказывается на мировой экономике, а рано или поздно сыграет и против самих США. Такое мнение выразило китайское издание Global Times.

«Кризис нельзя скрывать вечно. Вашингтон продолжает закладывать мины, но никогда не убирает их, что в конечном итоге взорвет сами США», — сказано в статье издания. Автор материала добавляет, что некомпетентность финансовых политиков США была выявлена в результате последовательных повышений процентных ставок, которые способствовали аномальному повышению курса доллара США с целью сдерживания сильной инфляции.

Отмечается, что из-за агрессивного повышения процентной ставки ФРС доллар США рассматривается как «переживающий ралли, которое случается раз в поколение». Для многих стран мира это может стать началом очередного кошмара. Высокий доллар по отношению к более слабым валютам других стран ослабит инфляцию в США, но другим странам придется за это заплатить.

В свою очередь США грозят рост стоимости корпоративного финансирования, давления на жителей с целью погашения их кредитов, а также цен экспортной продукции. Политика «нищего соседа» заставляет страны Европы, Азии, Ближнего Востока задумываться о «дедолларизации» своих экономик.

Ранее телеканал RT передавал о том, что президентство Джо Байдена ведет США к катастрофе. «Национальная служба новостей» цитировала мнение экономиста о последствиях возможного дефолта США. США и страны Европы вводят санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.